Mámen Mendizábal y Mara Torres se vienen arriba bailando 'Perra' de Rigoberta Bandini, en La Ser

Las periodistas Mamen Mendizábal y Mara Torres protagonizaron un energético momento cuando al término de la entrevista que la presentadora de El Faro, en La SER le estaba haciendo a Mendizábal comenzó a sonar Perra, de Rigoberta Bandini.

Ambas comunicadoras habían estado hablando de diversos temas cuando al finalizar comenzaba a sonar la canción, con la que Mamen Mendizábal comenzó a cantar y para poco después levantarse y comenzar a dar botes.

En eso la siguió Mara Torres y ambas acabaron por abrazarse y dejarse llevar por la música, en la que la que fuera candidata a Eurovisión reivindica la libertad e ir "sin correa y sin bozal".

La entrevista había sido de por sí emotiva, pues Mamen Mendizábal ya había llorado de emoción al escuchar un fragmento de El loco de la colina, de 2006. "He sido muy afortunada y he disfrutado mucho de lo que he hecho, porque la vida está hecha para exponerse a ella, al dolor, a la emoción a los cambios y cuando llega da miedo, pero es bonito y gratificante", decía Mendizábal.

La periodista también habló de su salida de Más vale tarde y de la sensación que tuvo que afrontar, porque "si desapareces de la tele parece que has muerto".

Mamen Mendizábal está sin embargo de plena actualidad gracias al estreno recientemente de Encuentros Inesperados, un poderoso formato en el que personas famosas muy variopintas hablan sobre temas determinados de gran calado.