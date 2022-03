La guerra y la crisis energética se ceban en la cerámica: suspendida la feria Cevisama, gran escaparate del sector

La tormenta perfecta desatada por la invasión rusa de Ucrania, con sus derivadas en forma de crisis energética (con una escalada "insostenible" de los precios del gas), incremento del coste de las materias primas y pérdida del mercado ruso por las sanciones, unida a la situación estructural que ya vivía el sector, ha llevado la industria cerámica a una situación "crítica" que ya ha provocado una primera consecuencia: el aplazamiento de la feria Cevisama, que cada año expone en Feria Valencia las novedades e innovaciones del azulejo en un gran escaparate nacional e internacional.

De este modo, certamen internacional de cerámica y baño no se celebrará del 13 al 17 de junio, como estaba previsto, y ha convocado su próxima edición del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023. La decisión ha sido adoptada por la entidad tras la reunión extraordinaria del comité organizador celebrada este jueves, según ha informado la institución ferial.

Cevisama, que ya tuvo que aplazar su habitual cita de febrero debido a la sexta ola de la pandemia provocada por la Covid-19, pospone ahora la edición de junio por la "crítica situación que atraviesa su pilar expositivo, la industria cerámica, que se enfrenta a un escenario de gran incertidumbre y consecuencias impredecibles tras la invasión rusa de Ucrania", un conflicto que ha "recrudecido" la crisis energética.

El panorama no es nada alentador. El sector cerámico, que acumula una parte importante de su tejido industrial en la provincia de Castellón, es una industria gasintensiva, por lo que se enfrenta a paros de producción y ajustes laborales en forma de regulaciones temporales de empleo (ERTE). Al "inasumible" coste energético, se suman otros factores que complican todavía más la crisis sectorial: los problemas de abastecimiento de arcillas -la mayoría procedían de Ucrania- y el encarecimiento generalizado de otras materias primas, así como de los costes logísticos. La industria cerámica, además, ha perdido el mercado ruso, apuntan fuentes del sector.

El certamen, en cifras

Para calibrar el impacto económico de la cancelación de su edición de 2022 hay que echar un vistazo a las cifras. La feria, que cuenta con una superficie de 100.000 metros cuadrados y ya tenía confirmados a 357 expositores, representa aproximadamente un tercio de los ingresos de Feria Valencia. En 2017, por ejemplo, estos fueron de 18 millones de euros, por lo que el certamen del azulejo se situó en los 6 millones de euros para la institución ferial.

Según las cifras de Feria Valencia, se esperaban más de 90.000 visitantes, entre nacionales y extranjeros. También en la edición de 2017, la feria generó 50.000 pernoctaciones en València, todas ellas de turistas de negocios (al ser un certamen profesional), de las que 16.700 fueron de visitantes internacionales.

La industria cerámica, además, ha perdido el mercado ruso, que ocupó el puesto décimo segundo entre los principales destinos de la cerámica española el año pasado. En este contexto, y pese a que la demanda estaba respondiendo "de forma muy positiva", con un prerregistro de visitantes un 25% superior al de anteriores ediciones-, el escaparate comercial "ha ido perdiendo fuerza hasta el punto de no ser lo suficientemente atractivo como para celebrar la feria".

"Emergencia sobrevenida"

"Lamentamos los problemas que este nuevo aplazamiento pueda causar, pero estamos hablando de una situación de emergencia y sobrevenida que no nos permite organizar el gran reencuentro que tanto ansiamos. No podemos celebrar una Cevisama de mínimos. Y no podemos, ni queremos, defraudar a los visitantes profesionales que recibimos cada año de todo el mundo", ha asegurado Carmen Álvarez, directora de Cevisama.

Así las cosas, el comité organizador ha aprobado celebrar la siguiente edición de Cevisama del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023, con lo que volverá de esta forma a su tramo tradicional del calendario, en el primer trimestre del año, como primera feria comercial del ejercicio y "momento idóneo para presentar novedades".

Feria Valencia se ha comprometido, con el apoyo de la Conselleria de Economia, a realizar un esfuerzo inversor para la próxima edición con un objetivo doble: por un lado, dar un salto cualitativo en la oferta y los contenidos y, por otro, garantizar la asistencia a Cevisama 2023 de todas las firmas referentes en el poder de compra y prescripción nacional e internacional.