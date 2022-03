Marta López desvela que estuvo a punto de perder su casa por problemas económicos

Marta López, junto a su pareja Rubén, ha abierto las puertas de su casa a la revista Lecturas, donde ha hecho un repaso de su vida económica, contando intimidades como el bache que sufrió y que casi hace que pierda su actual vivienda.

La colaboradora ha pasado una larga etapa de su vida afincada en Toledo, pero ya ha dado el paso de trasladarse hasta Madrid con su novio. Lo ha hecho a una casa que compró hace ya muchos años.

"Compré esta casa cuando trabajaba en Crónicas marcianas, solo he vivido aquí seis meses, después me fui a vivir a Talavera y la alquilé para pagar la hipoteca", dice la exconcursante de Gran Hermano acerca de una vivienda que considera "un sueño".

En la actualidad, el problema de la hipoteca sigue costándole algún que otro disgusto. La colaboradora se está planteando incluso "ampliar los años de plazo para pagar menos".

Es en ese momento cuando Marta López confiesa un gran bache económico por el que casi pierde la propiedad. “Estuve a punto de perderla un montón de veces. Me vine aquí de Talavera con una mano delante y otra detrás, con los tres niños, sin poder pagar la hipoteca durante nueve meses... hasta que remonté”, confiesa sin tapujos. En la actualidad, la hipoteca le está costando algún que otro disgusto. La colaboradora se está planteando incluso "ampliar los años de plazo para pagar menos”.

Marta López en un programa de Sálvame GTRES

También ha querido hablar sobre el mundo televisivo y lo que piensa la gente sobre él en referencia al dinero. "La gente cree que en la tele cobramos millonadas, pero no es así", desvela.

Para terminar hizo una confesión un tanto preocupante sobre la calefacción: "Hoy la he encendido porque veníais a hacer el reportaje. El otro día, cuando me llegó la factura, de 1.200 euros, dije: "A tomar por saco, fuera, no la pongo más"".