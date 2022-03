Marta Riesco se ha rebelado de nuevo contra Sálvame al acusar a sus compañeros de profesión de haberla convertido en personaje en contra de su voluntad. "Se buscó en mi pasado. El personaje público me lo han hecho", dijo recientemente, lo que ha provocado este jueves un gran cabreo de María Patiño.

La colaboradora del espacio de Mediaset ha explotado en el plató: "Lo vergonzoso de una periodista es tener una pareja con la dificultad de defender porque se dedicó 20 años a humillar a otra mujer".

"Y a los compañeros que les echas en cara que no te han defendido, ¿qué tienen que hacer? ¿Mentir para no decir lo que tú contabas en privado, que llevas dos años con él? Porque eso se lo has echado en cara a compañeros que están sentados a tu lado", le ha espetado la tertuliana a la reportera.

"Les contabas en privado que llevabas dos años con él, y les has pedido que mintiesen en tu nombre. ¿Y sabes lo que hace un buen periodista? O callarse o no contar una mentira" ha explotado, secundada por Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, que han aplaudido sus palabras. Una postura que ha cambiado con el tiempo, pues hace solo unos meses dijo que Marta Riesco era una "víctima" nás de Antonio David.