Europa, ante el desafío de avanzar hacia una mayor integración económica

¿Cómo funcionará el sistema económico de la Unión Europea en un futuro y qué relevancia tendrá en las relaciones internacionales? ¿Se avanzará hacia una mayor integración económica de los países miembros? ¿Qué papel tiene el consumo sostenible en la recuperación? Éstas y otras preguntas relacionadas con el futuro de la economía y el consumo en la UE han sido debatidas en la mesa redonda organizada por 20minutos y la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona dentro del Foro CoFoE (Conferencia sobre el Futuro de Europa).

En el encuentro, que cuenta con la financiación de la UE, participaron Dolors Montserrat, europarlamentaria del PP; Juan Corona, Director de la Cátedra Jean Monnet Eufis de la UAO CEU; Ileana Izverniceanu, Directora de Comunicación de la OCU y Consejera del Comité Económico y Social Europeo; y Francesc Granell, colegiado de mérito del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El debate fue moderado por Álex Herrera, Subdirector de 20minutos, y en él se abordaron cuestiones como la respuesta conjunta de los países de la UE ante las diferentes crisis; la posibilidad de integrar los sistemas fiscales de los países miembros; la necesidad de apostar por un "gobierno supranacional fuerte" de cara a la relevancia europea en las relaciones internacionales y la importancia de fomentar el consumo sostenible sin perjudicar a los ciudadanos con rentas más bajas, entre otras cosas.

"Europa es la solución a todos los desafíos que tenemos por delante", remarcó Dolors Montserrat, que puso en valor la respuesta conjunta de la Unión Europea ante las crisis pasadas y actuales. Respecto a la pandemia de coronavirus, señaló que, "sin competencias en salud, tuvimos muy claro que teníamos que invertir en una vacuna, hacer una compra centralizada y llevar a cabo una vacunación masiva".

"Europa es una historia de éxito. En los momentos de crisis es quizá cuando mejor lo demuestra"

Ahora, ante la guerra en Ucrania, la eurodiputada subrayó que Europa "ha vuelto a responder con unión" tanto en lo que respecta a las sanciones a Rusia como en el afán por "trabajar para mejorar la seguridad, la defensa y la autonomía energética". Así, Montserrat consideró que "Europa es una historia de éxito" y que "quizá en los momentos de crisis es cuando mejor lo demuestra, tanto en la unidad como en la rapidez" a la hora de dar respuesta a estas situaciones.

Dolors Montserrat, europarlamentaria del PP, durante su intervención en el debate. Miquel Taverna

En relación a esta "unión" y entrando en materia de integración económica, Juan Corona propuso la armonización de los sistemas fiscales de los países miembros y explicó los motivos por los que cree que no se ha avanzado más en esta materia: "En primer lugar, se entendió mal el término armonización. Armonizar es hacer algo que no sea chocante, pero no quiere decir igualar. España no puede tener los mismos impuestos que Alemania si la economía no es la misma".

En segundo lugar, señaló, "la política económica tiene dos grandes ramas: la fiscal y la monetaria. Con la creación del Banco Central Europeo, los países cedemos la política monetaria y a los gobiernos les queda, en términos de política económica, la política fiscal". Por este motivo, explicó, "en algunos casos se apreció un miedo a que, si se cedía también la política fiscal, prácticamente la política económica dejaría de estar en manos de los estados".

"Los países han ido aproximando los impuestos de manera que hoy en día una integración es perfectamente posible"

Sin embargo, detalló que, pese a no existir ningún proceso reglado que lleve a los países de la UE a armonizar sus sistemas fiscales, esto es algo que ha ido ocurriendo de todos modos "porque es la lógica clarísima de mercado: no puedes tener un impuesto que sea anticompetitivo". En este sentido, explicó, "los países han ido aproximando los impuestos de manera que hoy en día una integración es perfectamente posible".

Juan Corona, Director de la Cátedra Jean Monnet Eufis de la UAO CEU, durante su intervención en el debate. Miquel Taverna

Francesc Granell, por su parte, apostó por una "institución central europea potente", ya que, señaló, al pertenecer la mayoría de países de la UE a la OTAN, sin ella, "estamos a la voluntad de lo que digan desde Washington". En este sentido, consideró imprescindible "tener un gobierno europeo supranacional fuerte que permita que las cosas avancen y un Banco Central Europeo también fuerte. Luchamos por la democracia, el estado de bienestar y por una serie de valores que no están en la agenda de China, de Rusia ni de Estados Unidos", añadió.

"Hay que hacer avanzar todas aquellas políticas económicas que nos dan peso en la esfera internacional"

Así, Granell señaló la necesidad de "hacer avanzar todas aquellas políticas económicas que nos dan peso en la esfera internacional económica y comercial porque, si no, Europa deja de ser relevante en las relaciones internacionales". Además, consideró que "el hecho de que Rusia esté en manos de Putin nos ha desorientado", pero que "Rusia es Europa y el futuro de Europa se basa en intentar democratizarla". Y es que, dijo, "tenemos debilidades, como la energética, que se podrían solucionar si Rusia jugase con nosotros e incorporásemos a sus ciudadanos en el estado de bienestar que tenemos".

Por este motivo, apuntó que, ante "la situación lamentable que ha creado Putin", hay que "conseguir que haya paz y que podamos trabajar conjuntamente, y no caer en unos antagonismos que no nos interesan", ya que, a su juicio, "nos dejamos arrastrar mucho desde Washington, pero ellos no tienen nuestros problemas: tienen sus cereales y su petróleo, algo de lo que nosotros carecemos, y no podemos depender de que EE UU nos dé limosna".

Francesc Granell, colegiado de mérito del Col·legi d’Economistes de Catalunya, durante su intervención en el debate. Miquel Taverna

En materia de consumo, Ileana Izverniceanu defendió en su propuesta para la Cumbre sobre el Futuro de Europa que "una economía fuerte tienen que pasar por un consumo sostenible" y que "esa transición a lo verde es uno de los pilares en la agenda del 2022-2025". Para ello, señaló que es "importantísimo mejorar la información e ir hacia una narrativa que le diga al consumidor cuánto impacto tienen sus actos de consumo, no sólo en términos de carbono, sino también de economía local".

Además, apuntó que las estrategias para fomentar este consumo responsable deben ir más dirigidas a los "estímulos" que a los "castigos" -como el términos de política fiscal- y, además, deben contemplar "planes públicos de manera que se trabaje para el planeta y para los ciudadanos, es decir, que también fomenten el bienestar".

"Queremos que la frase de 'no dejaremos a nadie atrás' sea real"

En este sentido, dijo que pedir a los ciudadanos que "bajen la calefacción o que cojan tres trenes para ir al trabajo no es bienestar" y que las políticas tienen que ir a facilitar estos aspectos, como la mejora del transporte público, porque, en caso contrario, "la transición a lo verde será una falacia y únicamente para unas rentas que puedan permitírselo". "Queremos que la frase de 'no dejaremos a nadie atrás' sea real", añadió.

Ileana Izverniceanu, Directora de Comunicación de la OCU y Consejera del Comité Económico y Social Europeo, durante su intervención en el debate. Miquel Taverna

Dolors Montserrat: "Avanzamos cada día hacia una mayor integración"

La eurodiputada del PP Dolors Montserrat insiste en que "Europa es una historia de éxito y cuando mejor lo ha demostrado es en época de crisis". En este sentido, considera que estas crisis, como la pandemia o la guerra en Ucrania, "aunque ojalá no hubieran venido nunca, sirven para que la Unión Europea se dé cuenta de la importancia de seguir construyendo juntos".

Montserrat apunta que la Unión Europea va a poner "todos los instrumentos para reforzar Europa en una mayor defensa y seguridad; para proteger la paz mundial, y para que nuestras economías continúen funcionando". En definitiva, cree que "vamos avanzando cada día hacia esa mayor integración".

Respecto a la guerra en Ucrania en concreto, la eurodiputada señala que, pese a que vengan "momentos oscuros", "gracias a esta unidad y fortaleza de la UE, nuestras democracias liberales prevalecerán por encima de cualquier tirano".

20minutos y la Universidad Abat Oliba CEU organizan una mesa redonda vinculada a la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), dedicada a reflexionar sobre qué camino debería seguir Europa para fortalecer su economía y mejorar la protección de los consumidores. Un evento cuyas conclusiones podrás seguir el próximo viernes 1 de abril a las 10:00 desde la portada y el canal de youtube de este medio. 20minutos y la Universidad Abat Oliba CEU organizan una mesa redonda vinculada a la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), dedicada a reflexionar sobre qué camino debería seguir Europa para fortalecer su economía y mejorar la protección de los consumidores. Un evento cuyas conclusiones podrás seguir el próximo viernes 1 de abril a las 10:00 desde la portada y el canal de youtube de este medio.

Juan Corona: "La armonización fiscal es una necesidad imperiosa"

En materia de integración de los países de la Unión Europea, el Director de la Cátedra Jean Monnet Eufis, Juan Corona, considera que hay "muchísimas cuestiones que se pueden trabajar", pero, a su juicio, hay una "especialmente relevante": la tributaria.

Para Corona, la armonización fiscal de los países miembros es una "necesidad imperiosa" y "merece la pena que la UE se plantee como objetivo para los próximos años avanzar seriamente en este ámbito". Sobre esta cuestión, señala que "sin necesidad de haber adoptado medidas específicas, ha habido una aproximación espontánea de los países miembros, aunque curiosamente España no está entre ellos".

En cuanto a la guerra en Ucrania, considera que "ha hecho ver a la mayoría de europeos, incluso a los más escépticos, que es bueno ser europeos y que conviene que vayamos unidos en todo, no sólo en las medidas que se han tomado ahora, que han sido absolutamente unitarias". Aprovechando esto, cree que "podemos hacerlo también en materia de política económica y en particular en materia de política fiscal".

Francesc Granell: "Si seguimos fragmentados, vamos a ser irrelevantes"

También en términos de integración de los países de la Unión Europea, el colegiado de mérito del Col·legi d’Economistes de Catalunya Francesc Granell defiende la necesidad de que los países de la UE den "mucho más poderes a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo".

En este sentido, Granell considera que "reforzar las instituciones comunes es la manera que Europa tiene para tirar adelante, porque, si seguimos fragmentados, vamos a ser irrelevantes en las relaciones internacionales y en la definición de cómo queremos que sea el mundo."

En relación a la guerra de Ucrania, le gustaría que ésta "permitiera que tuviéramos unas posturas un poco más armonizadas, pero ya vemos que es complicado". Por otra parte, señala que, ante la confusión generada, "tenemos que intentar conseguir que Europa sea capaz de unirse mucho más que ahora".

Ileana Izverniceanu: "Una economía fuerte pasa por consumo sostenible"

En cuanto al consumo de los ciudadanos de la Unión Europea, Ileana Izverniceanu, Directora de Comunicación de la OCU y Consejera del Comité Económico y Social Europeo, cree que "hace falta una recuperación económica y una economía más fuerte para por un consumo sostenible".

En este sentido, apunta que "el consumidor tiene que estar en el centro de toda economía porque el 56% del PIB de la UE se representa por el consumo". Además, "el 93% de los consumidores europeos están muy preocupados por el cambio climático y lo que eso impacta en la economía. Por lo tanto creemos que es relevante que haya políticas de estimulación a ese consumo sostenible".

Sobre la guerra en Ucrania y su impacto en los precios, Izverniceanu señala que "todo es más caro que hace un mes y todo se está justificando por la guerra, pero no es del todo así porque veníamos de un IPC muy elevado". Por otra parte, señala que, con el conflicto, "estamos viendo que sí hay políticas comunes de los estados miembros".