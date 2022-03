La edición de los Oscar 2022 pasará a la historia por un triste incidente entre Will Smith y Chris Rock. El humorista, que presentaba la gala, hizo una broma de mal gusto acerca de la alopecia de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, lo que supuso que el nominado a 'Mejor actor' se levantase y le abofetease.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo, sin embargo, Will ha pedido perdón al humorista por su reacción y este ha decidido no denunciar a su compañero de profesión. Sin embargo, los programas informativos siguen manteniendo en portada el episodio.

Este miércoles, Espejo público ha informado acerca de la presencia de la Policía en la vivienda de Will Smith. Aunque se desconocen los motivos oficiales de la visita, han trascendido dos posibles causas: en primer lugar, que Will haya llamado a las autoridades debido a que un dron sobrevolaba su casa sin permiso; y, en segundo, que la Policía haya actuado de oficio contra el actor por la agresión a Rock.

Los colaboradores han mostrado su opinión acerca del incidente y, aunque todos han coincidido en que la violencia no era el mejor camino para hacer ver que algo había molestado tanto a Will como a Jada, Fran Rivera ha apuntado: "El humor está muy bien, pero no podemos perder nunca el respeto".

"Nos parece mal un chiste contra un 'mariquita', pero un chiste contra una enfermedad nos parece bien", ha sentenciado el torero. Una opinión que el resto de colaboradores del matinal han secundado.