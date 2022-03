Viajar es un placer si lo hacemos con esta maleta 'spinner' de American Tourister rebajada un 40% en Amazon

Viajar en primavera es un placer. Ya tenemos la vista puesta en las próximas vacaciones de Semana Santa. Es posible que nuestro destino para los próximos días libres sea la montaña y busquemos apurar al máximo la temporada de esquí, o que ya estemos soñando con volver a ver el mar y disfrutar de la playa. No importa donde vayamos, lo importante es salir de la rutina y relajarnos durante unos días.

Claro que organizar un viaje, aunque sea solo de unos días, implica un mínimo de preparación. Necesitamos decidir qué prendas llevar en la maleta dependiendo de nuestro destino. Además, en primavera la meteorología cambiante hace que tengamos que incluir en ella todo tipo de prendas: desde el bermudas hasta el anorak. Por eso contar con una maleta resistente y de calidad es importante. En 20deCompras hemos rastreado Amazon para encontrar con una rebaja de más de un 40% una de las maletas más ligeras de la marca American Toruister, una referencia en el mundo de los viajes. Tiene capacidad para 119 litros y cuatro ruedas 'spinner'. Además, está está disponible en cinco colores. A nosotros nos encanta el modelo azulado que cuesta menos de 70 euros en Amazon.

Resistente, ligera y con 4 ruedas 'spinner'

El modelo Sumerfunk de American Turister pertenece a uno de sus líneas más jóvenes y modernas de la marca. Tiene gran funcionalidad, es resistente y está elaborada con poliéster que no añade un solo gramo extra a su peso, de solo 3,4 kilos. Incluye un interior compartimentado con cintas cruzadas tanto en la parte inferior como en la superior para que nada se escape.

Además, sus cuatro ruedas dobles spinner consiguen que se desplace de forma suave y cómoda sin nada de esfuerzo y, además, tiene una cerradura TSA integrada de tres dígitos para una mayor seguridad. Además este modelo incluye un conector USB que facilita la carga en cualquier lugar.

