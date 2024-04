¿Maleta rígida o de tela?: una guía para elegir la que más me conviene según el viaje

Con el puente de mayo a la vuelta de la esquina y con el verano cada vez más cerca empezamos a planificar nuestras merecidas vacaciones. Más allá del destino, los hoteles y los planes que queremos hacer, hay otro aspecto importante a cuidar: el equipaje. Aunque hacer la maleta siempre parezca una situación agobiante por saber si caben todos los modelitos y calzado que queremos llevar, hay trucos para organizar y que nos salga bien a la primera. No obstante, la elección de qué maleta se adapta mejor a nuestras necesidades es un punto a tener en cuenta.

Escoger la adecuada no es tan fácil como parece, ya que, más allá de la cuestión estética, debemos reparar en otras características para elegir la que se adapte a nosotros y a nuestro tipo de viaje. El tamaño es una de las primeras decisiones que tendrás que tomar teniendo en cuenta, si viajas en avión, las medidas establecidas por las aerolíneas. Para empezar, debemos elegir el tipo de ruedas: las que tienen dos son las más adecuadas para todo tipo de terrenos... ¡y para subir y bajar escaleras! Las de cuatro son recomendadas para cuando tenemos que transportar más peso.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más importantes es elegir entre una maleta rígida o de tela. En esta decisión influye el tipo de viaje que vayamos a realizar, el equipaje que vayamos a llevar y otros factores en los que, a veces, ni pensamos. Por ello, para que sepas cuál es la mejor opción para ti, hemos preparado una guía exprés que esperamos te ayuda a disfrutar aún más de tus vacaciones.

Entonces, ¿con qué maleta me quedo?

Vacaciones en coche... ¡de tela! Ideal para conseguir que el ‘Tetris’ del maletero cuadre a la primera, las maletas de tela son las indicadas si vamos a viajar en un medio de transporte privado en el que no haya riesgo de que acabe sepultada por el equipaje de otro usuario. Esta que hemos elegido de Amazon, no hay que preocuparse, ya que, está hecha de poliéster resistente y cuenta con 2 ruedas de goma por lo que no hay que preocuparse de que lo que contenga sufra daños.

Pros: son ligeras, manejables y más versátiles, pues suelen incluir bolsillos exteriores que nos ayudan a guardar documentos de viaje importantes, como, por ejemplo, la reserva del hotel.

son ligeras, manejables y más versátiles, pues suelen incluir bolsillos exteriores que nos ayudan a guardar documentos de viaje importantes, como, por ejemplo, la reserva del hotel. Contras: tienden a durar menos tiempo que las rígidas o, al menos, en peores condiciones, debido a la acción del polvo y, también, del peso, por lo que irá perdiendo forma poco a poco.

Maleta tela. Amazon.

Vacaciones en avión... ¡rígida! Compartir medio de transporte puede ser peligroso para nuestro equipaje, sobre todo, si transportamos nuestra FujiFilm Instax edición limitada y otros objetos sensibles a caídas y aplastamientos. Por eso, las rígidas son las ideales para viajar en ellos y si, además, incluyen un neceser compacto, como este de Amazon, mejor.

Pros: debido a los materiales en los que se fabrican, son muy fácil de limpiar. Además, si llevamos objetos frágiles, también ofrecen mayor seguridad.

debido a los materiales en los que se fabrican, son muy fácil de limpiar. Además, si llevamos objetos frágiles, también ofrecen mayor seguridad. Contra: la maleta tiende una capacidad casi exacta, por lo que hay que hacer siempre el equipaje de forma ordenada y meditada para evitar desesperarnos cuando no quepa todo lo planteado. ¡La flexibilidad no es lo suyo!

Maleta compacta. Amazon

