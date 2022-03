Rocío Osorno responde a la "pregunta del millón": "¿Estás con Casillas?"

La diseñadora, que cuenta en su Instagram con más de un millón y medio de seguidores, ha decidido realizar un cuestionario este martes para solventar aquellas dudas sobre su trabajo, estado anímico y, por supuesto, sobre su vida sentimental.

Es en este último asunto en el que sus followers han tenido más interés a la hora de preguntar, ya que Osorno ha asegurado que ha sido "la pregunta del millón": "¿Estás con Casillas?".

La influencer, lejos de evitar responder, ha decidido subir un storie explicando todo: "Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma... y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida".

La revista Lecturas publicó, entre otros datos, que Osorno realizó un viaje a París con el exguardameta, a lo que ella ha confesado los verdaderos motivos de ese viaje y qué opina sobre esta información en concreto: "No había ninguna base en esa noticia, cuando estuve en París os enseñé todo por aquí, fui con Paloma (mi repre) a grabar un anuncio de Boss, que por cierto sale en nada, y ya está".

Y para zanjar cualquier tipo de especulación sobre su relación con Casillas o con cualquier otro, ha sido tajante y clara con su respuesta: "No hay ningún maromo a la vista pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo, os lo contaré gratamente :)".