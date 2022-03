El niño de "Hola, soy Edu, Feliz Navidad" reaparece en 'Lo de Belén': "Me tuve que cambiar siete veces de colegio"

"Hola, soy Edu. Feliz Navidad". Si viviste los años 90, seguro que recuerdas este anuncio. Estrenado en una campaña de la compañía de teléfonos Airtel (actual Vodafone), se convirtió en la frase más famosa de la Navidad de 1997. Y su protagonista, Enrique Espinosa (alias Edu), en el niño más conocido de todo el país.

Enrique, que actualmente se encuentra alejado de las cámaras, ha acudido a Lo de Belén, la sección de Sálvame presentada por Belén Esteban, para hablar de su caso en particular como exfamoso: "Me tuvieron que cambiar 7 veces de colegio porque me hacían el vacío o siempre estaban encima de mí".

"Yo lo pasé mal. Fue una etapa dura. No hay un manual de cómo tratar la fama así, ni por parte de las escuelas ni por parte de nadie. Me convertía en el centro de atención y lo único que quería era pasar desapercibido".

Pero no ha sido el único famoso que ha acudido al programa. Idaira, exconcursante de OT, también ha sido una de las invitadas, muy machacada en su momento por Risto Mejide en su faceta como jurado. También ha aparecido Daniel Retuerta, el mítico Lolo de la serie Compañeros, o el cómico Jordi LP, famoso presentador de comienzos de los 90, en nuestro país.