Anabel Pantoja no puede más. Cada vez se siente más sola en Sálvame, luchando contra viento y marea para defender a su tía, Isabel Pantoja. A raíz de la docuserie de Sin perdón que ha estrenado el programa, ha tenido que enfrentarse de nuevo a las críticas hacia su tía.

"¿Cuántas imágenes hay de Rocío Jurado recogiendo a Rocío Carrasco? Cansa que digáis que es mala madre. ¡Porque no ha sido mala madre! Habrá tenido lo que habrá tenido, pero mala madre no ha sido", ha explotado la influencer casi al comienzo del programa cuando se ha insinuado que Isabel Pantoja desatendía a sus hijos por no ir a recogerles al colegio.

"No les ha faltado de nada a sus hijos. ¡Ya está bien! ¿Por qué no iba a recogerles al colegio? Porque estaba trabajando 6 meses en América para que a su hijo y a su familia no les faltara de nada. Como Rocío Dúrcal, como Lola Flores... ¡Como todo el mundo!", se ha quejado.

"Aquí se trae a gente para hacer daño a mi tía. Aquí ha llamado gente para defenderla y se le ha colgado el teléfono", ha seguido Anabel, acusando directamente al programa de la campaña contra su tía. Después, se ha enfrentado a Gema López, desmintiendo lo que afirmó la periodista sobre el cambio de herencia de la artista.

Anabel Pantoja y Gema López, enfrentadas MEDIASET

"La información que diste el otro día es falsa", le ha espetado a la periodista. "Yo tengo mis fuentes, tú tienes las tuyas. Ella no ha cambiado el testamento. Tienes chulería y prepotencia. Ella no ha desheredado a sus hijos". Tras este enfrentamiento, muy enfadada, ha abandonado el plató.

"Estoy harta de que no se me escuche y que hago dramas de todos. Estoy harta de luchar contra 10 personas", ha dicho casi entre lágrimas. Belén Esteban ha tratado de mediar y ha conseguido que la tertuliana volviera a plató para jugar a un juego en el que tenía que decir quién era culpable y quién inocente de la mala imagen de su tía.

Han salido imágenes en pantalla de gente como Antonio Rossi, Alessandro Lequio, Isabel Rábago o María Patiño, a los que Anabel ha señalado como culpables. "Han dado información dañina. Son intimidades", ha explicado.

"Pero es que no lo entendéis. Mi palabra no vale para nada porque es mi tía. Para mí todos van a ser culpables. Me hierve la sangre porque es mi familia. Me duele ella, me duele mi tío, me duelen mis padres, me duelen mis primos, me duele todo", ha añadido.