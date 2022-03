El Rubius comenzó el mes de marzo por todo lo alto con un evento solidario en el que recaudó más de 100.000 euros al estar nueve días seguidos en directo en Twitch.

Este proyecto, denominado 'directo extensible', consiste en que los creadores de contenido se comprometen a alargar su emisión cinco minutos por cada nuevo suscriptor. Así, el youtuber consiguió recaudar casi 500 euros por cada hora.

Tras el largo esfuerzo, El Rubius aseguró que tenía intención de donar 70.000 euros de lo recaudado a distintas protectoras de animales. Entre sus planes, se incluía la asociación que lleva Frank Cuesta.

Sin embargo, el conocido presentador, que también es muy activo en redes sociales y YouTube, aseguró que su presencia en internet le ayudaba a mantenerse, por lo que no necesitaba la donación. Eso sí, le señaló varios cuidadores de animales que estarían encantados de recibir la ayuda.

Varias semanas después, el influencer ha cumplido su promesa, según ha declarado en su propia cuenta de Twitter: "Ya se ha mandado el dinero recaudado en el extensible a los refugios y protectoras de animales".

Ya se ha mandado el dinero recaudado en el extensible a los refugios y protectoras de animales!



70.000€ repartidos entre:



Fundación Altarriba

Hocicos y Huellas

Protectora D'Animals Mataro

Fund. Hablemos por Ellos

Con B de Galgo

GOS-SOS

Protectora Granollers

Puntanimals



🐶❤️ — elrubius (@Rubiu5) March 28, 2022

En su canal de YouTube, Frank Cuesta se ha mostrado muy emocionado al saber de primera mano la gran cantidad que habían recibido sus amigos. Ha agradecido a El Rubius su rapidez y solidaridad.

"Me acaban de contactar las dos personas que yo había puesto en contacto con El Rubius. Eran personas que verdaderamente necesitaban dinero para seguir con su trabajo ayudando a los animales", ha contado: "Les ha llegado un montón de dinero".

Además, ha defendido al creador de contenido de las críticas que recibe por no tributar en España: "Creo que es importante que mucho de estos youtubers y streamers que, aparte de jugar jueguecitos, ganar mucho dinero y vivir en Andorra, también son muy solidarios".

"Sé que es fácil ser solidario cuando tienes mucho dinero, pero también es fácil no serlo y hay que admitir que me ha sorprendido la rapidez con la que esta gente ha recibido el dinero", ha concluido: "Sé que no cambia el mundo, pero la vida de estos animales y estas personas ha cambiado para siempre".