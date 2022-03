Zelenski acepta el "estatus neutral y no nuclear" de Ucrania a escasas horas de una nueva negociación con Rusia

"Estamos dispuestos a aceptarlo". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado en la madrugada de este lunes que Ucrania está dispuesta a aceptar un "estatus neutral y no nuclear" del país. Esta es una petición histórica de Rusia para crear una barrera de países 'neutrales' en sus fronteras y evitar así el acercamiento de la OTAN. No obstante, eso era antes del inicio de la guerra. Hoy las peticiones rusas no se limitan a la neutralidad ucraniana y las negociaciones de las últimas semanas -y las que se producirá en los próximos días- así lo atestiguan.

Los negociadores de Rusia y Ucrania no han llegado todavía a ningún acuerdo pese a las incontables reuniones de las ultimas semanas. Pese a ello, los diálogos no cesan. Este domingo se ha confirmado una nueva ronda de negociaciones de paz presenciales a principios de esta semana, a diferencia de las ultimas que se habían realizado telemáticamente.

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, ha confirmado que el encuentro tendrá lugar a partir del martes 29 hasta el miércoles 30 de marzo. Por su parte, el negociador ucraniano, David Arajamia, ha indicado que las conversaciones comenzarán este lunes e incluso especifica Turquía como sede del encuentro.

La disparidad de fechas ejemplifica a la perfección la situación en la que se encuentran las negociaciones, donde las posturas permanecen muy separadas. Zelenski ya asumió públicamente que Ucrania no entraría en la OTAN, y ahora reconoce que la postura de neutralidad y no nuclearización es "el punto más importante". Así, ha hecho hincapié en que "cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum".

Con todo, el resto de peticiones no parecen haber avanzado. Rusia exige también para el cese de las hostilidades el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Zelenski ha reiterado que las prioridades de Ucrania en las negociaciones son la soberanía y la integridad territorial del país y garantías efectivas de seguridad. "Nuestro objetivo es obvio: la paz y el restablecimiento de la vida normal en nuestro estado natal lo antes posible", ha dicho.

Continúan los bombardeos

Al tiempo, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la noche del domingo al lunes y se han registrado explosiones en varias localidades del país, pese a que Rusia había asegurado el viernes pasado que ahora se centrarían en la región del Donbás.

La Administración militar de Volyn ha confirmado que los misiles rusos han alcanzado un depósito de petróleo, según ha recogido 'The Kiev Independent'. "Se han registrado ataques con misiles en el depósito de petróleo. La alarma aérea continúa. Estén en los refugios", ha advertido el jefe de la Administración Militar Regional de Volyn, Yuriy Pohulyayko.

Así, Pohulyayko ha explicado que "el misil de crucero ha sido disparado desde el lado de la República de Bielorrusia" y ha detallado que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar del ataque que por el momento no ha causado víctimas.

"De nuevo, ataques con misiles en Lutsk, Járkov, Yitomir y Rivne. Más y más ataques cada día. Mariupol bajo bombardeo. Los rusos ya no tienen lengua, humanismo, civilización. Sólo cohetes y bombas", ha denunciado el asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podoliak, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el alcalde de Lutsk, Igor Polishchuk, ha instado a los residentes de la localidad a no publicar fotos ni videos del lugar de las explosiones y a no salir de los refugios.

Mariúpol, a punto de caer

Desde hace varias jornadas se ha observado un avance de las tropas terrestres rusas en Mariúpol, lo que parece indicar una inminente toma de la ciudad. Tras varias semanas de cerco e intensos bombardeos, las fuerzas rusas han ganado la mayor parte del terreno en el sur de Mariúpol mientras Rusia intenta capturar el puerto, según señala este lunes el último parte del Ministerio británico de Defensa sobre la guerra en Ucrania.

"Rusia ha ganado la mayor parte del terreno en el sur del área de Mariúpol, donde continúan los intensos combates al tiempo que Rusia intenta capturar el puerto", agrega el último parte.

El alcalde de Mariúpol ha advertido este lunes de que la ciudad está al borde de una catástrofe humanitaria y que debe ser evacuada por completo. Tal y como recoge el periódico británico The Guardian citando a la agencia Reuters, Vadym Boichenko dijo que unos 160.000 civiles han quedado atrapados en la ciudad sin electricidad.

Este lunes no se abrirán corredores humanitarios

Las autoridades de Ucrania han afirmado este lunes que durante la jornada no abrirán corredores humanitarios para evacuar a civiles ante "posibles provocaciones" por parte del Ejército ruso, aunque no han facilitado más información.

Por el momento, más de 3,8 millones de personas han huido de Ucrania, según cifras de ACNUR. Además, la ONU cifra en más de 1.100 civiles ucranianos muerto y casi 1.800 heridos como consecuencia de la invasión rusa. La escasa diferencia entre heridos y fallecidos indica que las cifras aportadas por Naciones Unidas podrían ser mucho mayores, como así lo ha confirmado el último informe del organismo internacional.