La Casa Blanca se apresura a matizar a Biden tras su imprevista frase sobre Putin: "No puede seguir en el poder"

Ante cientos de personas y en el castillo real de la capital polaca, Joe Biden culpó a Putin de haber devuelto a Rusia "al siglo XIX" y, tras varios minutos de un tono duro y acusador, el presidente estadounidense afirmó que "este hombre no podía permanecer en el poder". El discurso, personalizado en el mandatario ruso, fue criticado por el sentido de sus palabras, que daban a entender que Estados Unidos pedía directamente un cambio de régimen en Rusia. Horas antes, Biden había llamado al presidente ruso "carnicero" y "criminal de guerra". La Casa Blanca ya ha salido al paso este domingo para matizar unas palabras que han sido recibidas con incredulidad no solo por el Kremlin, sino también por países Occidentales.

Esa frase, que se ha podido saber que no figuraba en el texto preparado por sus asesores, fue rápidamente suavizada para evitar ser acusados de injerencia en los asuntos internos rusos. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Biden no quería referirse al "poder de Putin en Rusia", sino solo subrayar "que no se puede permitir" que el líder ruso "ejerza su poder sobre sus vecinos en la región".

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha señalado que Washington no está persiguiendo una estrategia de "cambio de régimen" en Moscú. Para Blinken, Estados Unidos está intentando aplicar una presión "sin precedentes" sobre el Gobierno ruso en represalia por su invasión de Ucrania.

"Como ya sabrán, y como nos han escuchado decir en varias ocasiones, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar", ha declarado el principal diplomático estadounidense en Jerusalén.

Biden y la Casa Blanca "señalaron anoche que, simplemente, el presidente Putin no puede estar facultado para emprender una guerra o participar en una agresión contra Ucrania, o en cualquier otro lugar", explicó Blinken.

No es la primera declaración de Biden que ha sido matizada

Desde que Biden tomó posesión en enero de 2021, los discursos han necesitado en varias ocasiones una respuesta institucional para aclarar las palabras del presidente. Los deslices en declaraciones publicas han sido criticadas por la oposición estadounidense, que ha llegado a afirmar que se debe a su elevada edad.

En esta gira europea, miembros del Gobierno de Estados Unidos han tenido que corregir otras dos afirmaciones del presidente, sobre el uso de armas químicas y sobre el papel de las tropas estadounidenses en Polonia. Las elevadas acusaciones de Biden a Putin han sido constantes, al que también ha llamado "dictador asesino" y "matón puto".

El Kremlin ha respondido este sábado que los insultos del presidente reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. "Un líder debe mantener la calma", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia oficial TASS.

"Esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales. Hay que ser consciente de esto", señaló Peskov, que añadió que "después de todo, él es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Yugoslavia. Exigió matar a gente".