Makoke desmiente a Kiko Matamoros: "La jueza me ofreció ponerle una orden de alejamiento y yo la decliné"

Kiko Matamoros y Makoke aún se encuentran en pleno conflicto a nivel público y judicial por las deudas contraídas durante el matrimonio, pese a que ya hace más de tres años que se divorciaron.

La propia Makoke ha reconocido este domingo en Viva la vida que su situación económica es mala, mostrándose muy molesta porque Kiko haya decidido vetarla para que no participe en Supervivientes.

El colaborador de Sálvame manifestó en su programa no entender los motivos por los que ella aceptaba concursar con él si había intentado ponerle "una orden de alejamiento".

Makoke ha desmentido de manera contundente las afirmaciones de su exmarido. "Jamás he pedido una orden de alejamiento, y lo puedo demostrar porque está en los papeles", confiesa.

"A mí la jueza me ofreció ponerle una orden de alejamiento y yo la decliné, porque yo no tengo miedo físico a Kiko y menos en una isla estando rodeados de cámaras, es que es absurdo", ha relatado.

La modelo concluye su intervención en Viva la vida asegurando que el que fuera su pareja tiene una clara intención con este veto. "Es la única forma que tiene ya de hacerme daño, de atacarme, ya no tiene más maneras de hacerme daño, ya no le queda otra. Ya no puede ir a una televisión a decir las barbaridades que ha dicho en otros programas porque está judicializado", reconoce.

Makoke también ha confirmado que ella vetó a Diego Matamoros cuando participó en Gran Hermano VIP. "Llevaba dos meses separada, lo pasé muy mal y yo oí que iba a entrar y yo dije que con él no iba a entrar. Cuando nos separamos tenía buena relación con Kiko y no quería estropearlo", aseguró.

"Ojalá fuéramos a Supervivientes y llegáramos a un entendimiento, si hemos convivido 20 años, ¿no vamos a poder convivir tres meses? Han pasado tres años en la vida, y como dice Séneca "si quieres ser feliz, olvídate del pasado y no pienses en el futuro", pues yo anclada en el pasado no estoy", concluye.