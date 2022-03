Rosa López lleva días acaparando titulares, pues su íntima entrevista con Jordi Évole el pasado domingo enterneció a los espectadores por su crudeza y sinceridad.

La artista granadina habló de lo que influyó su físico, tanto en OT 1 como en su carrera; su victoria en el talent, que considera que fue por "pena"; o sus malos momentos en la profesión, como el problema que tuvo con Hacienda "porque no había justificado 80 millones de pesetas".

Sin embargo, respecto al trato recibido y sus altibajos económicos y profesionales, Manu Tenorio se ha mostrado más contrario a la experiencia de su compañera de concurso.

El sevillano acudió este miércoles a Juntos, de Telemadrid, y le preguntaron sobre la entrevista de Rosa López, lo cual él ya esperaba. "Obviamente, sabía que íbamos a sacar el tema y llevo no sé cuántas horas pensando en la respuesta", declaró.

Aunque quería mostrarse "políticamente correcto", el cantante aseguró que los problemas con Hacienda de Rosa eran un caso aislado: "Su verdad es, por supuesto, completamente cierta, pero eso se hubiese evitado con un gestor en condiciones".

"A mí me pilló con otra edad, y al final cada uno cuenta la película según le ha ido", comentó sobre la ayuda y asesoramiento que les dieron al salir de Operación Triunfo. "A mí, personalmente, me fue muy bien, y no puedo negarlo".

"Yo tengo compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio", declaró. "Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista".