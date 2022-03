Rosa López se rompe con Évole: "Todo el mundo quería llevarse tajada de mí. Si fuera más delgadita y hablando mejor..."

El próximo domingo, 20 de marzo, Rosa López será entrevistada en Lo de Évole. La eterna e icónica ganadora del primer Operación Triunfo, ese que llegó hasta los hogares de millones de españoles, habla del camino hacia el éxito y de las cosas buenas y malas que el talent le ofreció.

"A mí me preguntan a qué estaba dispuesta para entrar al programa. Dije que a perder peso, porque pensé que era lo que yo quería y pensé que era lo que querían escuchar", confiesa la andaluza sobre su paso por el concurso, hace ahora veinte años.

"Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas y hablando mejor...", responde a lo que de ella se murmuraba. De esto, Jordi Évole comenta: "Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla". Algo en lo que ella está muy de acuerdo. "¿Gané por pena? Vamos a votarla, venga que tiene que ganar, pobrecita porque ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa?", afirma irónicamente Rosa.

"Me hubiera gustado sentir más empatía. Todo el mundo quería llevarse tajada de mí, pero nadie empatizaba conmigo", recuerda la cantante, que advierte que no es oro todo lo que reluce en la música e incluso habla de sus problemas con Hacienda.

Y el próximo domingo: Rosa López. Todas las caras del largo camino del éxito. pic.twitter.com/aUc9j8DV2A — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 13, 2022

"Teníamos un gestor, y él me dijo que había tenido un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas", desvela. "Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", reflexiona la eterna 'Rosa de España'.