Paz Padilla vuelve a hablar en un plató de su despido de Mediaset y su situación: "Me da igual ser presentadora o fregar"

Si el pasado jueves Paz Padilla rompía su silencio sobre su despido en un plató de televisión, en este caso en el de Tot es mou, donde dijo que tenía la "conciencia tranquila" después de su despido de Mediaset, este fin de semana hizo lo mismo, también en televisión y también en TV3.

El lugar escogido fue el plató de Preguntes Freqüents, donde la también actriz y empresaria dio más detalles al respecto.

Así, y para sorpresa de algunos, la gaditana se mostró agradecida a la cadena que le ha dado trabajo durante los últimos 13 años. En Sálvame he aprendido muchísimo y solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente. En Sálvame no hay guion, lo que se sucede, sucede", indicó la cómica.

"Cuando trabajas con la verdad aprendes a entender, a tener paciencia, a tener compasión, a amar... He aprendido muchísimo", reiteró Padilla.

Sobre su presente y también su futuro en el mundo laboral, afirmó: "No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy lo soy en el teatro".

En cuanto su vida, dijo estar muy tranquila. "Mi vida me gusta mucho y estoy rodeada de amor. Hay que frenar en la vida para preguntarnos qué es lo quiero, dónde estoy. ¿Estoy en el lugar que me corresponde?", reflexionó Paz.