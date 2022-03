Noticia bomba en el plató de Sálvame. Gema López comenzó el programa afirmando que tenía una noticia que podía sacudir los cimientos de todo el clan Pantoja. Y así ha sido, ya que la periodista ha desvelado una información que ha dejado al plató enmudecido.

"Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión" ha comenzado a decir Gema López. "Se reunió con un notario con un fin muy claro... Isabel Pantoja decidió rectificar su testamento para desheredar a sus dos hijos. El heredero de todo va a ser Agustín Pantoja, su hermano".

Gema López ha continuado con su información, dejando claro que lo sabía de primera mano. De hecho, ha estado todo el programa recabando información. "Ha echado mano del Código Civil. Alega el maltrato psicológico al que se ha visto sometida, y en el caso de su hijo, las injurias graves, continuadas y públicas".

"Si se busca una rectificación, Kiko Rivera debería pedir perdón por escrito a su madre ante notario. Y, a día de hoy, ni sus hijos ni Anabel son conocedores de esta información" ha concluido Gema López. El programa ha aprovechado para contactar con una abogada para saber los flecos legales.

"Es más común de lo que cree la gente. Pero no es fácil ya que tiene que ser algo muy grave para desheredar a un hijo. Por ejemplo, en el caso de las injurias... Tiene que haber una condena en firme, no vale solo con que sean públicas. Si los hijos no están conformes, pueden demandar al nuevo heredero".