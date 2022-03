Broncano cuenta en 'La Resistencia' como fue su primer encuentro con Almodóvar: "Casi hay una tragedia"

La Resistencia contó este miércoles con una doble visita, la de la cantante mexicana Julieta Venegas y la del cómico Ernesto Sevilla. Tras la entrevista por parte de Broncano a la artista, llegó el turno del albaceteño.

Agradecemos que vengan estrellas internacionales como @julietav, que ni habían oído hablar de nosotros, y que respondan preguntas como estas. La verdad es que es bonito. pic.twitter.com/1k026CC0k1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 23, 2022 Si alguien merece un recibimiento así es el puto ERNESTO SEVILLA



En pie. pic.twitter.com/D1S3hloYb1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 23, 2022

Pero el protagonismo de la conversación la llevó el presentador al destacar una anécdota que le sucedió con Pedro Almodóvar, aunque todo surgió a raíz de un comentario de Sevilla.

"Se me está poniendo pinta de director de cine –el invitado dirige Cámera Café, la película-, un poco estilo Almodóvar...", afirmó el cómico. Al escucharle, Broncano señaló: "El otro día me lo encontré por la calle".

Y añadió: "Casi hay una tragedia". Sevilla comentó: "Gritaste ¡Adelante, señora! Lo digo porque hay una foto por ahí en que lo parece. Un respeto para Almodóvar, que lo primero que he dicho es que me parezco a él".

El presentador continuó contando que "Pedro no sabe nada de esto y creo que no me identificó porque no sé ni si me conoce. Vive cerca de donde yo vivo e iba con el patinete, como siempre y, de pronto, cruzó por un sitio que no era paso de cebra".

Ernesto Sevilla y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Frené un poco y derrapé, pero se asustó, y eso que me quedé a una distancia... Pareció que se le venía la muerte. Paré y le dije que pasara", recordó el jienense. "Si le llega esto, en ningún momento quise darle un susto al señor Almodóvar", afirmó.

Eso sí, Broncano también le dijo que, para haberse ahorrado el sobresalto "podía haber pasado por el paso de cebra. Pero creo que es más dinámico de lo que parece".

🛴 Que el primer encuentro de Almodóvar y Broncano sea que éste casi atropella a Pedro es una historia bastante Almodóvar. pic.twitter.com/X45oBGACml — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 23, 2022

Otra de las anécdotas de programa de Movistar + este miércoles fue la presencia del padre de Broncano entre el público, al que enfocó tímidamente la cámara en un momento de la entrevista.