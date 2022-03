Jared Leto, en 'El hormiguero': "Nunca veo mis películas, ya me he leído el guion y sé lo que pasa"

Una estrella de Hollywood volvió a visitar el plató de El hormiguero este miércoles, Jared Leto. El actor estadounidense presentó su nueva película, Morbius, que se estrena en cines el próximo 1 de abril.

Leto interpreta en esta película al médico bioquímico Michael Morbius, quien desde niño ha sufrido una enfermedad sanguínea. Tras un experimento fallido para curar su enfermedad, acaba convirtiéndose en un vampiro que tiene habilidades sobrehumanas.

El próximo 1 de Abril se estrena “Morbius”, la nueva película que protagoniza @JaredLeto #JaredLetoEH pic.twitter.com/zI8vdsxsy4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 23, 2022

Tras comentar con Pablo Motos algunas de las curiosidades del filme, Leto confirmó que "nunca veo mis películas, es que el guion ya me lo he leído y sé lo que va a pasar".

"Además, me siento libre de sentir vergüenza al verme en una pantalla gigante, no me sirve para ver mis fallos", añadió el estadounidense. Que comentó que nunca le habían propuesto hacer de Jesucristo por su parecido físico, "pero sí del demonio".