"Si estáis en una situación así, pedid ayuda. Yo no supe", confesó la cantante Bely Basarte tras verse abrumada por tantos mensajes de apoyo -y otros tantos que le decían que estaban viviendo lo mismo- con respecto a una confesión que hizo sobre su exnovio, con el que rompió el pasado mes de septiembre.

La artista publicó el pasado fin de semana un post en Instagram en el que, sin decir el nombre, habló de las terribles vivencias que supuestamente tuvo con su expareja y que llevó incluso a querer quitarse la vida.

Entre algunas de sus declaraciones, señaló comentarios machistas, gritos, menosprecios o mentiras sobre su adicción a las drogas. "Me decía que yo nunca sería suficiente para él", aseguró. "Que yo sin él no era nada y que todo lo que he conseguido en mi carrera se lo debo a él y a estar buena".

"La calle que hay entre Tirso de Molina y Jacinto Benavente [Madrid] me la he hecho demasiadas noches del año pasado sola entre llantos porque me echaba de casa", escribió. "Fue el amor de mi vida hasta que me hizo querer acabar con ella. Y después también. El amor de mi muerte, supongo. O el odio de mi vida, quizá".

"Le perdoné lo imperdonable con tal de pasar una tarde más abrazada a él en el sofá. Sin embargo, no soy capaz de perdonarme a mí por estancarme estos interminables años y haber vuelto una y otra vez", se lamentó.

En sus stories, además, anima a todas las mujeres en esa situación a pedir ayuda. También alega que es "una situación que se ha normalizado" y que hay que salir de ahí. pic.twitter.com/VfPqMMtAPH — OneClick (@oneclickes) March 22, 2022

Tal y como Bely Basarte confesó después en un vídeo con el que dio las gracias a las muestras de apoyo por este post, estuvo "dos días sin parar de llorar" por "remover partes de esta historia de 9 años". Por tanto, todo apunta a que se refería al que fuera su novio, el conocido en redes como Black Prada.

Pero la cantante no es la única que habría señalado al tatuador madrileño por hechos como estos. Otras mujeres, de forma anónima, denunciaron públicamente situaciones similares y narraron episodios de "violencia física y psicológica" de él, al que han tachado de tener "complejo narcisista".

Y, en concreto, una cuenta de Instagram -que ya ha sido eliminada- mostró los mensajes que envió una mujer americana que, presuntamente, fue novia de él.

Drogas, pornografía, prostitutas y sexo sin protección fueron algunas de las cosas que señaló esta joven que veía en su casa, mientras eran pareja. Y, según ella, era muy agresivo y terminaba lanzándole cualquier objeto que tenía a mano.

"Me enteré de que a otras mujeres les lloraba y se hacía la víctima para que se acostaran con él. También usaba amenazas de suicidio", aseguró este testimonio, tal y como compartió una cuenta de Twitter que mostró las capturas.

También ha publicado una serie de fotos en sus stories de ambos durante su relación en las que habla de ella de forma irónica con el objetivo de exculparse👀 pic.twitter.com/R5QWIK72k1 — OneClick (@oneclickes) March 22, 2022

Por su parte, Black Prada se defendió y dijo que sus comentarios estaban siendo borrados, pero que la historia completa "sin decorar" se alejaba "muchísimo de cómo ha sido contada". "Hay muchas cosas en mi relación con 'la víctima' de las que no me siento orgulloso, pero jamás he violado a nadie", añadió.

La canción de Bely Basarte

Ya en septiembre de 2021, cuando rompió su relación definitivamente, Bely Basarte compartió un tuit con unos versos. "Entre Tirso y Benavente he escondido una pistola por si de camino a casa vuelves a dejarme sola", rezaba la publicación, en referencia a los terribles momentos que vivió con él.

La cantautora Bely Basarte tuvo una relación con el tatuador durante años en el pasado...



Subió, por otro lado, el siguiente tweet en julio de 2021. Hace referencia a la canción en la que cuenta su tormentosa experiencia con Black Prada⬇️ pic.twitter.com/o3Xlbtjv9y — OneClick (@oneclickes) March 22, 2022

Sin embargo, esta letra, en la que empezó a trabajar entonces, se ha convertido en una canción, Entre Tirso y Benavente, que ha estrenado este miércoles. "Para mí, esta canción resume la frustración de dedicar cada pedazo de una misma a un saco roto", describió la artista. "Entre Tirso y Benavente son noches caminando lejos y deseando no querer volver, pero sabiendo que lo acabaré haciendo".

Pero esta no ha sido la única referencia, pues ella misma confesó que "la americana" de la que habló en He preparao café, canción que lanzó el pasado mes de febrero, no se refería a una prenda, sino a esta joven americana que fue novia de él: "He encontrao tu americana, tan rota, tan rota como yo".