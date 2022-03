Cruz Roja detecta posibles casos de trata de personas entre refugiados ucranianos en Cataluña y alerta a los Mossos

La Cruz Roja ha detectado posibles casos de trata de personas entre los refugiados ucranianos que llegan a Cataluña y ha alertado a los Mossos d'Esquadra para que abran una investigación ante posibles hechos delictivos, han explicado desde la ONG.

"Hemos detectado algunas situaciones especiales, que no eran normales, de presuntos contactos entre personas que luego en realidad no se conocían y eso nos ha hecho sospechar y ponerlo en conocimiento de los Mossos", han señalado fuentes de Cruz Roja, que no quieren dar más datos al respecto.

La oenegé está llevando a cabo las tareas de recepción de refugiados en lugares clave como la estación de Sants de Barcelona desde el principio de la guerra, con llegadas de alrededor de 200 personas al día huyendo de la guerra.

La entidad se está ocupando de dar alojamiento a todos los que no tienen donde dormir, entre otras tareas de apoyo como atención psicológica.

Cruz Roja está gestionando junto al personal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el centro de recepción de la Fira de Barcelona, en el que se están centralizando las solicitudes de protección internacional para los refugiados.