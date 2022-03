Encuesta DYM | Feijóo se estrena como líder mejor valorado, seguido de Ayuso, y Sánchez sube pero no supera a Díaz

A pesar de no haber tomado aún el testigo del PP, o quizás precisamente por eso, Alberto Núñez Feijóo inaugurará su etapa al frente del principal partido de la oposición como el líder mejor valorado por los españoles. Aunque no alcance el aprobado (4,6), el presidente de la Xunta de Galicia obtiene unas cotas notables de percepción para sus futuros votantes (7,4) y un aprobado entre los electores de Ciudadanos (5.8), mientras que para los de Vox roza el aprobado (4,9) y para los del PSOE. Los esfuerzos del PP en consolidar a su próximo presidente, que ha conseguido frenar la sangría de votos tras el febrero aciago de su partido, la salida de Pablo Casado y la división en el seno del Gobierno derivada de la guerra de Ucrania, parece que calan.

Así se desprende del último sondeo de DYM para 20minutos, donde también sorprende que los votantes de Ciudadanos den una mejor valoración a Feijóo que a la candidata de su partido, Inés Arrimadas (5,1). Sucede lo mismo con la segunda líder política mejor valorada, Isabel Díaz Ayuso, que se queda a tan solo una décima del presidente gallego (4,5) y también es percibida más favorablemente por los votantes naranjas (5,7) que Arrimadas. En el caso de la presidenta madrileña, además, su popularidad se dispara de cara al electorado de Vox, recabando la misma aceptación que mantiene con sus electores (7,6).

Valoración de los líderes en la encuesta DYM. Henar de Pedro

Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, es el cabeza de partido más distinguido por sus correligionarios (8,1), pero de los peores valorados en términos generales, con una nota de 3. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, la que menos (4,8). De hecho, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la única líder no respaldada mínimamente por su electorado, los mismos votantes que aúpan a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hasta el tercer cajón del ránking de los mejor percibidos por el grueso de la población (4,2) y por los suyos (7,2).

Pedro Sánchez mejora su valoración (3,9) respecto al mes anterior, aunque sigue a rebufo de Díaz. El votante socialista aúpa casi al notable (6,8) la gestión del presidente del Gobierno, aprobada también por los de Unidas Podemos (5,5).

En cuanto al aspecto más puramente ideológico, es Díaz Ayuso (7,8) la favorita de aquellos ciudadanos consultados que se posicionan más a la derecha. Por encima de Abascal (7,5) y, significativamente, de Feijóo (6,4). En la otra trinchera, los electores de izquierdas a quien prefieren es a la vicepresidenta Yolanda Díaz (6,4), por encima del presidente del Gobierno y el líder de Más Páis, Íñigo Errejón, que sacan la misma nota (5,6).

Un 27,5% se siente más cerca del PP con Feijóo

La llegada de Feijóo a la séptima planta de Génova, 13 supone para el PP mayor capacidad para seducir al votante de centro y derecha: hasta un 56,2% del electorado del PP y el 55,4% de Ciudadanos afirma sentirse más cerca de la próxima directiva, la nombrada tras el congreso extraordinario de Sevilla del primer fin de semana de abril, que de Pablo Casado y Teodoro García Egea, defenestrados por el partido. En general, un 27,5% de los consultados afirman sentirse más cercanos, un 49% exactamente igual y un 13,6% dicen sentirse aún más alejados de las propuestas del PP con el cambio de timón.

A la buena percepción acerca de Feijóo que posee el votante de Ciudadanos, antes desgranada, hay que sumar otro dato: tan solo el 2,5% del sustento en la urna de los liberales se aleja algo más del PP con el cambio, mientras que el 55,4% y el 38% dicen sentirse más cerca o igual, respectivamente, con Feijóo al frente del centroderecha. Sintiendo mayor cercanía que lejanía con el nuevo candidato del PP, la percepción de Vox no cambia de manera sensible. Por lo que, atendiendo a las cifras, Ciudadanos tendrá que imantar a su elector para que Feijóo, a una semana de aterrizar oficialmente, no esquilme -aún más- su caladero de votos.