Adara se declara a Rodri en la ciudad del amor y le pide matrimonio: "Me tiene loca, mañana mismo me casaba contigo"

Adara Molinero y Rodri Fuertes, pareja desde hace año y medio, viven su mejor momento como pareja. Atrás quedaron las dudas, los altibajos y las rupturas.

Ahora disfrutan plenamente de su relación, que, visto lo visto, va viento en popa. Y ese viento les ha llevado hasta París. Allí, en la ciudad del amor, la exazafata se ha mostrado inmensamente feliz. Tanto que hasta le ha pedido matrimonio a su chico.

"Es que me tiene loca. Yo mañana mismo me casaba contigo. Así, en vaqueros, es que me tiene loca de amor", dice Adara en un vídeo subido a sus stories de Instagram en el que pasea junto a su chico, ambos acaramelados.

"Vale, mañana, aquí, en la alcaldía de París", responde, por su parte, su chico. "¿Crees que si nos casamos aquí nos sirve para España?", se pregunta Adara, a lo que Rodri responde con un rotundo: "Lo convalidamos",

Una conversación que da buena cuenta del buen momento por el que atraviesa la pareja, alejada del foco mediático desde las últimas intervenciones de ella en Secret Story y GH VIP, programa que ganó.