Antonio David dice 'no' a 'Supervivientes 2022': "Nos hace falta el dinero, pero se trata de dignidad, moral y respeto"

Ante la inminente llegada de Supervivientes 2022, muchos son los nombres que se señalan como posibles concursantes. Hay famosos que, tras estar durante meses en el candelero, serían grandes fichajes: Marta Riesco, Kiko Matamoros o Anabel Pantoja, que repetiría en Honduras, son algunos de ellos.

Sin embargo, aunque suena improbable por su despido fulminante en marzo de 2021, Antonio David es otro de los nombres que se han pronunciado, pero el exguardia civil lo ha desmentido tajantemente en su canal de YouTube.

"En un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia han estado debatiendo con absoluta normalidad sobre cómo sería mi fichaje en Supervivientes", criticó. "Nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de YouTube voy ganando de forma humilde".

"No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia", puso como condición. "Habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental".

"Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero", negó tajantemente. "Si soy el fichaje estrella de Supervivientes, os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar".

"No es por dinero, se trata de dignidad, moral y respeto", aseguró. "No contéis conmigo para Supervivientes". Según opina el actual novio de Marta Riesco, este anuncio a bombo y platillo del "fichaje estrella" podría referirse a Rocío Carrasco o Fidel Albiac.