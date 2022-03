Sindicatos, autónomos y asociaciones de vecinos llaman a manifestarse el 23-M para "frenar precios y evitar la pobreza"

Sindicatos catalanes han convocado una manifestación este miércoles 23 de marzo en la plaza Urquinaona de Barcelona a las 18 horas para "frenar precios -sobre todo los de la energía y los carburantes- y evitar la pobreza".

Lo han explicado en rueda de prensa este lunes los secretarios generales de CC.OO. y de UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros; la presidenta de la Ctac Autònoms, Sandra Zapatero; el coordinador de la Uatae, Tito Álvarez; el presidente de la Confavc, Jordi Giró, y la de la Plataforma +Drets +Justícia Social, Mercè Civit.

La manifestación se celebrará bajo el lema 'Frenemos los precios, evitemos la pobreza', y paralelamente se realizarán otras en las demás provincias catalanas y en diferentes ciudades españolas, convocadas por CC.OO., UGT, UPTA, Uatae, Facua y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (Ceav).

Pacheco ha criticado que durante la crisis del coronavirus, la inflación y la guerra entre Ucrania y Rusia, las empresas energéticas han mostrado su "peor cara, han hecho de esta situación negocio" y han aprovechado la estructura tarifaria para registrar beneficios estratosféricos, en sus palabras.

En este sentido, ha reivindicado un cambio en el régimen tarifario, para que no sea la energía más cara la que marque el precio de las demás, porque que hay trabajadores que están "trabajando bajo pérdidas" por el aumento de los precios de la energía y de los combustibles.

Así, ha abogado por una reforma fiscal que incremente los impuestos a las empresas de aquellos sectores -entre ellas las energéticas- que están incrementando sus beneficios, pidiéndoles ser "responsables y solidarios"; mientras que ha rechazado una reducción de impuestos generalizada.

Ros, además, ha criticado que la extrema derecha aproveche "una reivindicación justa" como el control de los precios para promocionarse, y ha pedido a Europa que haga frente a la subida mediante el control de los mismos.

Considera, como Pacheco, que "la bajada de impuestos no ha servido para nada, porque el precio de la energía sigue más caro", y ha criticado que se pida un consumo responsable de la energía, cuando hay ciudadanos que no llegan al mínimo y aun así no pueden hacer frente a su precio.

Por último, ha lamentado también que "con la excusa de la guerra" entre Rusia y Ucrania se está especulando con el precio de la energía y ha insistido en que la solución no está en bajar impuestos sino en controlar precios.

La difícil situación de los autónomos

Zapatero (Ctac Autonoms) ha pedido proteger a los autónomos, puesto que los trabajadores autónomos catalanes no pueden soportar más el coste de la energía ni de los carburantes: "Nadie puede trabajar bajo pérdidas, es un abuso de poder", ha dicho.

"No podemos salir a trabajar y pagar por ello", ha subrayado Álvarez (Uatae), que ha asegurado que mientras estos productos no dejan de aumentar sus precios, los salarios no se han visto incrementados, y ha pedido soluciones inmediatas.

Civit (Plataforma +Drets +Justícia Social) ha lamentado que cada vez hay más "trabajadores pobres que no llegan a cubrir todas sus necesidades básicas", y ha asegurado que no quieren más pobreza en Cataluña.

Giró (Confavc) ha criticado que, según él, ha habido aumento de la pobreza y de las diferencias entre barrios, frente a las ganancias "estratosféricas, escandalosas y vergonzosas" de las empresas energéticas.

Manifiesto conjunto

Según recoge el manifiesto conjunto, las organizaciones piden un cambio en el sistema de fijación de precios eléctricos basado en el "coste real" de su producción; impulsar la transición energética para alcanzar la soberanía en este ámbito y aprovechar los fondos europeos para lo mismo.

En este sentido, han instado a apoyar a las empresas electrointensivas, aumentar la oferta y reducir el precio del transporte público, "poner fin a los beneficios abusivos del oligopolio energético" aumentando los impuestos sobre las eléctricas, y mantener la rebaja de impuestos sobre la factura de la luz en hogares.

Además, piden aumentar impuestos a las rentas más altas; controlar los precios de alquiler, activar el mecanismo RED de la reforma laboral; crear un "consumo mínimo vital energético"; ampliar el bono social eléctrico y térmico, y recuperar las cláusulas de revisión salarial en todos los convenios laborales.

El sector del taxi

El sector del taxi se sumará a las movilizaciones y, además, convoca una marcha lenta por miércoles por la mañana en Barcelona, que también protestará por el encarecimiento de carburantes que se ha agraviado desde el inicio de la guerra en Ucrania.

"Tenemos un problema de supervivencia, no podemos salir a trabajar y pagar para trabajar", ha dicho el coordinador de *Uatae en Cataluña y portavoz de Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha criticado duramente las empresas multinacionales energéticas. "Nos están asfixiando", ha lamentado.