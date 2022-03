Kiko Matamoros asegura que vive el día del padre con "un espacio de tristeza" por no tener relación con su hija Anita

Kiko Matamoros ha confesado este viernes en el plató del Deluxe cómo va a pasar el día del padre que, sin duda, no es como a él le gustaría por el distanciamiento que existe con Anita Matamoros.

"Lo celebraré con un espacio de tristeza y cuatro veces de alegría", ha reconocido en Viernes Deluxe, porque asegura que lo celebrará cenando con sus otros cuatro hijos "todos juntos".

Kiko Matamoros lleva sin hablarse con la hija que tiene en común con Makoke prácticamente dos años, debido a diversos desencuentros que han tenido entre ellos y la mala relación que existe con su exmujer.

Pese a que Laura Matamoros sí que mantiene una buena relación con Anita y ha intentado mediar entre ellos en varias ocasiones, la reconciliación aún no se ha producido, aunque Kiko asegura que mantiene "la esperanza".

"A veces la esperanza es una fábrica de dolor. No hay que deja de creer ni de esperar pero no hay que hacer de esto una excusa para ser feliz porque cuanto más tiempo pase más infeliz eres", concluía.

Además, como ya ha confesado en diversas ocasiones, Kiko Matamoros y su actual pareja Marta López se encuentran buscando un hijo, aunque todavía no ha llegado el momento. "Me ha dicho una especialista que no me tengo que preocupar en absoluto por la calidad de mi esperma y por mis antecedentes", ha aclarado.