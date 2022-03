​Amador Mohedano arremete en contra de Rocío Carrasco y el resto de su familia

Amador Mohedano ha permanecido en silencio durante las últimas polémicas que ha protagonizado su familia, hasta ahora que ha decidido pronunciarse en una entrevista en Viernes Deluxe.

Antes de sentarse en directo en el plató de Telecinco ya ha hecho varias declaraciones a la prensa en su llegada a Madrid que denotan la mala relación existente con parte de su familia, entre las que se encuentra Rocío Carrasco.

"Bueno, voy a hablar, voy a decir yo mis cosas. Quiero hablar porque a veces hay que defenderse también. Voy a decir mi verdad, como he dicho siempre", ha revelado.

Aunque ha confesado que estaría "encantado" de que hubiera un "acercamiento con Rocío", no ha dudado en atacar a su sobrina. "No me ha maltratado nadie, no necesito pruebas", ha declarado ante la pregunta de si había traído pruebas para demostrar "su verdad" frente a la versión de la hija de Rocío Jurado.

"La familia no mediática no se le ve ni por Chipiona. Si nosotros somos mediáticos, pues no pasa nada. Hay familias que no tienen roce con familiares. Me parece mentira el apoyo que ha dado la familia no mediática a Rocío", expresó.

También ha aprovechado para manifestarse acerca de la posibilidad de que Rosa Benito esté enamorada de nuevo. "Soltera está, puede hacer lo que quiera, pero de Rosa no voy a decir nada, es la madre de mis hijos. Le deseo lo mejor a Rosa", ha declarado.

Contrastando con la felicidad de su exmujer y el rumor de que pueda tener una nueva relación, ha asegurado que él permanece soltero. "Voy a tener que ir a Mujeres y Hombres y Viceversa y ponerme de tronista", ha bromeado.

En medio de la polémica por las declaraciones de Ana María Aldón sobre su relación con José Ortega Cano, ha querido mostrarles su apoyo. "Yo los veo bien y enamorados a Ortega Cano y a Ana María Aldón. La sombra de Rocío Jurado es muy larga, Ana María tiene sus razones. Apoyo a los dos, al matrimonio", ha sentenciado.