Alejandra Rubio muestra su nueva casa y el espacio que ocupa Terelu Campos en ella

Alejandra Rubio ha iniciado este mes de marzo una nueva etapa de la mano de Carlos Agüera, su pareja, yéndose a vivir juntos a una casa diferente después de llevar saliendo unos ocho meses.

La colaboradora de Viva la vida ha querido mostrarle a sus seguidores algunos de los espacios de su nueva casa, como el vestidor, la entrada o la zona de lectura.

La decisión de la influencer y de su novio no fue aprobada por Terelu Campos en un principio, como así mostró en Sálvame Lemon Tea. "Se mudan más lejos de mi casa, que quede bien claro, no me hace ninguna gracia pero me aguanto, evidentemente", expresó.

Aunque en un inicio Alejandra no creyó que fuera a ser problemática esta situación, finalmente ha decidido volverse a cambiar de casa para estar más cerca de ella. "Me mudo al lado de casa (de Terelu). Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre", expresó en Viva la vida hace un mes.

Su hija ha querido demostrarle que, pese a que ya no viven juntas, siempre está muy presente en su día a día mostrando que ocupa un hueco muy especial dentro de su hogar.

Alejandra, que siempre se ha mostrado como una apasionada de la lectura, ha decidido poner una fotografía de su madre y de su padre en uno de los estantes de su nueva librería.