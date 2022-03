Terelu Campos se abre sobre el conflicto entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego: "He llorado muchísimo"

Telecinco emitió este sábado 12 de marzo Mi casa es la tuya, tal y como había anunciado. El programa tuvo a las Campos como protagonistas y se grabó recientemente, poco después de que se reconciliaran Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Sin embargo, el desencuentro entre ellas estuvo muy presente durante las entrevistas, como era de esperar.

Lo que quedó claro es que, a excepción de la benjamina de las Campos, el resto de la familia dio por hecho desde el principio que tía y sobrina harían las paces. Esto no quitó que todas sufrieran notablemente, aunque para Alejandra Rubio, tanto Mª Teresa Campos como sus hijas son personas a las que "les gusta mucho sufrir".

Terelu campos, la más correcta de la familia delante de cámaras, reconoció que durante los meses del desacuerdo era bastante común que le enviara mensajes a su hija mientras estaba en televisión para que no fuera tan impulsiva a la hora de hablar. Por su parte, Alejandra Rubio reconoció que, si la pelea no se hubiera dado en televisión, no se habría magnificado tanto.

En esa línea, dijo Terelu Campos que las que fueran contrincantes les habían dado armas a sus enemigos, probablemente en alusión a comentarios de los colaboradores de Mediaset y compañeros profesionales de todas ellas. "Al final, pensé que era mejor dar un paso para atrás, pero cuando vi que la cosa no iba para adelante, dije que estaba harta de las dos. He llorado muchísimo a solas por pena, por tristeza, por incomprensión", confesó.