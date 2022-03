Acusan a Carmen Borrego de cometer una "ilegalidad" en el concierto homenaje a Rocío Jurado: "Pedí permiso"

La hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego, fue una de las asistentes al concierto homenaje a Rocío Jurado en el Wizink Center de Madrid el pasado 8 de marzo, una cita en la que fue observada de cerca y de lo que hay imágenes que emitió Sálvame.

De hecho, el programa y Kiko Hernández acusó a la colaboradora de cometer dos faltas a las normas del recinto, como fueron dejar basura bajo su asiento y fumar.

"No me considero una cerda para nada, yo esto no lo hago nunca", decía la colaboradora respondiendo a Jorge Javier Vázquez y se explicaba sobre las imágenes de papeles y envoltorios bajo su silla.

"Me levanté dos veces y no había papeleras, no llevaba una bolsa", y sembraba la duda: "Ese es mi sitio… o no".

Pero entonces Kiko Hernández se ponía aún más duro y la acusaba de "jugar" con el trabajo "de la gente se seguridad del recinto", aunque "no vamos a emitir las imágenes para que no despidan a nadie", según afirmaba el colaborador.

"Cometió una ilegalidad dentro del recinto, delante de todos los presentes se fumó un puro como de aquí a Lima", decía Kiko Hernández, algo que negó y matizó Borrego.

"Dentro del recinto, no, no es verdad", decía. "No estaba yo sola, pedí permiso y me dijeron dónde podía fumarme el puro", aseguraba, aunque previamente se había negado a responder a la pregunta porque le podía "caer una multa".