Alejandra Rubio se muda junto a su novio, Carlos Agüera, y desmiente su cacareada bronca

La relación entre ambos no solo va viento en popa, sino que deja momentos para el recuerdo, como cuando por San Valentín, y sin previo aviso, Carlos Agüera se personó en el plató de Viva la vida para darle una sorpresa en directo a su novia. Es normal, pues, que Alejandra Rubio ya esté pensando en que, si tan en serio va la relación como dan a entender de puertas para afuera, qué mejor que tener unas puertas propias: se mudan juntos.

La hija de Terelu Campos y el joven deportista no pueden estar más enamorados, por lo que es un paso lógico. Así lo daba a conocer Alejandra en el programa de Telecinco en el que colabora añadiendo el matiz de que, por ahora, la convivencia ha sido fantástica: "Sí, ya estamos viviendo juntos, pero ahora nos mudamos a otra casa".

La influencer y aspirante a actriz, de 21 años (cumple los 22 a finales de marzo), explicaba además que la idea no es irse demasiado lejos de la casa en la que están ahora, pero sí aún más cerca de la casa de su madre, de la que ya de por sí viven cerca. "Me mudo al lado de casa [de Terelu]. Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre", continuaba Alejandra ante la curiosidad de Emma García y el resto de colaboradores.

Aunque hay quien pueda tener dudas dada la celeridad con la que están viviendo su amor, lo cierto es que tras solo 7 meses de noviazgo (comenzaron el verano pasado) son uña y carne, bromeando ante las preguntas de sus compañeros sobre si el motivo de la mudanza era un posible embarazo o la idea de este para un futuro próximo, palabras ante las que Rubio se limitó a sonreír y a negar tajantemente, resumiendo en que la idea que tenían era la de cambiar de aires.

Tan acoplados están el uno al otro ante este tipo de rumores que no han dudado en reaccionar ante la presunta bronca que vivieron en una tienda de muebles y en la que se aseguró que la nieta de María Teresa Campos gritó "¡Estoy harta!". "Me hace muchísima gracia esto. Teníamos todo elegido, simplemente fuimos a pedirlo. No tuvimos ninguna bronca", confesaba Alejandra, que terminaba asegurando que se lo han tomado con humor porque ya está acostumbrada a este tipo de noticias: "Lo hemos visto y nos hemos reído. No le hemos dado mayor importancia".