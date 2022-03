Les sol·licituds del Pla GenT per a investigadors d'excel·lència creixen un 30% en dos anys

La xifra de peticions s'ha incrementat un 30% en dos anys, "la qual cosa evidencia l'interés suscitat per desenvolupar projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en les universitats públiques i centres de la Comunitat Valenciana".

El Pla GenT va nàixer en 2017 com l'aposta més ferma del Consell per establir un sistema de ciència i tecnologia d'excel·lència a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació que conduïsquen al progrés i la competitivitat empresarial de la nostra Comunitat.

Amb aquest programa, la Generalitat Valenciana ha aconseguit incorporar a 134 investigadores i investigadors d'excel·lència internacional a la xarxa d'universitats i centres d'investigació valencians en aquests últims cinc anys, als quals s'uniran les 38 noves persones beneficiàries de la convocatòria d'enguany.

El director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha destacat, en un comunicat, "la ferma aposta que s'està fent des de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital pel talent". "Els seus beneficis pot ser que no siguen immediats, però perduraran en el temps i tindran un poder multiplicador que arribarà a tots els racons de la societat", ha asseverat.

Carbonell afig que "el pla GenT és un programa que persegueix l'excel·lència en majúscules i té un marcat caràcter transversal, multidisciplinari i europeu, i proporciona un finançament altament competitiu", recordant que "en aquests moments estem centrats no només en l'atracció i la retenció del talent si no també en la seua consolidació".

"Volem construir un sistema investigador sòlid i fer que els investigadors d'excel·lència puguen consolidar-se i desenvolupar el seu treball amb l'estabilitat necessària", declara.

En la seua opinió, "tot aquest treball s'està veient reflectit en un increment significatiu del nombre de sol·licituds i en la qualitat científica dels candidats i les candidates que any rere any es presenten a les convocatòries del pla GenT".

TRES TIPUS DE SUBVENCIONS

En primer lloc, les ajudes denominades Cidegent. S'ofereixen 20 contractes laborals durant 4 anys (més 2 opcionals de pròrroga) a investigadors i investigadores doctors d'excel·lència que desitgen desenvolupar la seua investigació en els centres de la Comunitat Valencià, amb l'objecte de "atraure" el talent.

En segon lloc, les ajudes denominades Cdeigent. S'ofereixen 9 contractes laborals de 4 anys de durada (més 2 opcionals de pròrroga) a personal doctor amb experiència internacional per a la seua incorporació en grups d'investigació de referència de la Comunitat.

Finalment, les denominades Sejigent. També s'ofereixen 9 contractes durant 4 anys a investigadors i investigadores junior que ja pertanyen al propi sistema valencià de R+D.

BIOCIÈNCIES I FÍSIQUES

De les 159 sol·licituds que s'han presentat enguany la convocatòria GenT de 2022, un total de 53 opten a les 20 ajudes Cidegent, sent les àrees de coneixement de Biocièncias i Biotecnologia, i Ciències Físiques a les quals pertanyen més projectes. Per països de procedència, 24 sol·licitants són residents a Espanya, 7 als Estats Units, 6 al Regne Unit, 5 a França, 3 a Suïssa, 2 a Alemanya i Àustria i 1 a Irlanda, Itàlia, Noruega i Portugal.

Per la seua banda, 40 sol·licituds opten a una de les nou ajudes Cdeigent, sent l'àrea de Ciències Físiques, amb 10 sol·licituds, la que més projectes rep, seguida de Ciències i Tecnologies Químiques, i Biociències i Biotecnologia. Per procedència, 18 sol·licituds pertanyen a investigadors i investigadores amb residència a Espanya, 4 de residents a Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, 2 a Bèlgica, i una de residents en Argentina, el Brasil, Xile, la Xina, els Estats Units, França, el Japó i Polònia.

Finalment, a les 9 ajudes Sejigent opten un total de 66 projectes que s'enquadren majoritàriament en l'àrea de Ciències i Tecnologies Químiques, seguits dels de Biomedicina i els de l'àrea de Biociències i Biotecnologia.