Nathalie Poza manda un irónico recado a Broncano tras su polémica visita a 'La resistencia': "Si habla de mí le denuncio"

Cualquier fan de La resistencia sabe que es un programa muy diferente a los demás, y eso es, en parte, por su presentador. David Broncano no es como otros entrevistadores y la complicidad con el invitado, que debe entrar en su juego, es clave para hacer un buen programa.

Por este motivo, el formato de Movistar+ ha vivido en sus cuatro años de vida algún que otro momento incómodo, y uno de los más recordados es la entrevista que el conductor le hizo a Nathalie Poza en marzo de 2020, y de la cual ella todavía se acuerda.

Y es que este martes, los actores Marian Álvarez y Michel Noher acudieron para presentar la segunda temporada de La unidad, serie en la que Poza es la protagonista. "Sale aquí también Nathalie. ¿Os ha hablado algo de cuando vino?", les preguntó directamente Broncano.

Ellos dijeron que no y empezaron a mirar hacia otro lado, mintiendo claramente. "Yo la he visto después de eso, yo me llevo bien con ella", dijo el presentador para instarles a que lo contaran.

"¿Quieres que te sea sincera? Ayer le dijimos 'vamos a ir a La resistencia' y dijo: 'Yo te voy a decir una cosa, como hable de mí le denuncio'", confesó Marian Álvarez, arrancando los aplausos y risas del público. "Por eso no quiero que hables".

"Le denuncio, ¿eh? Me denuncia por mencionar. Pero si yo le tengo mucho cariño a Nathalia", argumentó Broncano. "Y ella a ti también", bromeó la actriz entre risas. "Es verdad que hubo cierta polémica, pero luego ella después de la entrevista dijo 'cuántas emociones'", aseguró el entrevistador.

"Fue la gente... Es que esto lo ve mucha gente, entonces, en un grupo grande de gente hay más posibilidades de que haya muchos subnormales", bromeó. "Le debieron dar muchísima caña. Y ella me dijo: 'Yo estoy acostumbrada a que en Twitter me lleguen tres menciones al mes y, de pronto, me llegaron 5.000 en un día diciéndome todo tipo de barbaridades".

"Decía ayer: 'eso son los haters'", añadió la invitada. "Le tenemos mucho cariño", volvió a decir Broncano y le preguntó a Marian si cree que Nathalie Poza volvería al programa. "Yo creo que está difícil, está difícil".

La tensa entrevista de Nathalie Poza

El 6 de marzo de 2020 fue el día en el que la actriz ganadora de un Goya acudió a La resistencia, y todo empezó con el pie izquierdo cuando Grison dijo que leyó el nombre mal y pensaba que la invitada "era otra persona más guay", refiriéndose a Natalie Portman.

Esto molestó verdaderamente a la entrevistada, que aseguró que ya entró cabreada. "Siempre soy la decepción", espetó. "Yo también soy más de Buenafuente y aquí estoy hoy".

La tensión se podía cortar con un cuchillo y los zascas a Broncano no paraban de llegar, hasta el punto de que él le dijo que parecía que estaba haciendo "una auditoría del programa como un fiscal del estado". Pero, tras un rato, ella confesó el magnetismo del formato y el presentador: "Ahora me apetece estar aquí un rato más".