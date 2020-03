La incómoda entrevista de la actriz Nathalie Poza en 'La resistencia': "Soy más de Buenafuente, pero aquí estoy"

La actriz Nathalie Poza acudió este jueves a La resistencia a promocionar su última película, Invisibles, y su entrevista llamó notablemente la atención porque la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y es que Grison, el músico del programa, comenzó diciendo que se pensaba que la invitada "era otra persona más guay": Natalie Portman.

El programa ya empezó con mal pie, lo cual desembocó en una entrevista bastante incómoda. Al entrar, la ganadora de un Goya a Mejor Actriz en 2018 por No sé decir adiós ya entró echando miradas al músico. "Muy mal, ¿eh? Me haces entrar cabreada", comentó e indicó que no era la primera vez que la confundían con la actriz de Thor. "Siempre soy la decepción".

Grison le pidió perdón, pero ella le contestó que no lo aceptaba porque "es muy doloroso que nadie se acuerde de tu nombre". "Yo también soy más de Buenafuente y aquí estoy hoy", sentenció, a lo que David Broncano dijo que por qué estaba metiéndose con él de repente.

Si es que empezamos faltando antes de que entre la invitada. #LaResistenciapic.twitter.com/Dl6v5eHY3d — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 5, 2020

La intérprete de La unidad, de Movistar+, explicó que había ido más veces a Late Motiv cuando presentaba proyectos en los que ha trabajado: "Cosas que vosotros no veis porque sois muy jóvenes", dijo y añadió que no entendía nada de lo que habían hablado antes: "Creo que este es un programa para millenials y yo estoy ya muy pasada".

Después, Nathalie Poza comentó que Candela Peña había sido la que la convenció para ir a La resistencia, y se desconoce si ahora se arrepiente de la recomendación, pues lanzó varias puyas durante la entrevista.

"No es para gente joven. No creo que dependa de ti el éxito de la película, no quiero forzarte a hablar de algo que no te apetece", añadió la intérprete. "Tenéis un problema que no sabéis a quién invitáis. Las cosas como son", llegó a decir también.

Broncano le pidió que recomendara su obra a gente que no la conociera, a lo que ella contestó: "O sea, tú, que no te has visto nada... ¡Qué vergüenza!".

Le salva que esto es así siempre. Todos y todas por igual. #LaResistenciapic.twitter.com/GBRaFaG4p2 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 5, 2020

Después, Poza habló sobre la intérprete catalana Greta Fernández, y el presentador añadió que creía que esa actriz había estado en su programa, duda que sorprendió a la invitada: "Tú ni nos escuchas. Es vergonzoso. Yo no vuelvo". "¡Has venido aquí a hacer una auditoría del programa, pareces la fiscal del estado! Joder, ¿pero qué es esto? Nosotros funcionamos así, día a día, sobreviviendo".

David Broncano se lanzó a hablar de sus proyectos ante la atenta mirada de su invitada, que observaba cómo leía la chuleta que tenía. "De cosas que has hecho he visto varias porque estoy leyendo aquí que saliste en Periodistas y eso lo veía yo mientras merendaba", bromeó él y luego la alabó: "Has empezado haciendo personajes episódicos y has acabado ganando un premio Goya a Mejor Actriz".

Menos mal que tiene las tarjetas. Menos mal. #LaResistenciapic.twitter.com/ein7QDVRlN — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 5, 2020

Nathalie Poza dijo en varias ocasiones "no vuelvo más", pero se fue ablandando mientras transcurría la entrevista y reconoció que se lo había pasado bien: "Ahora me apetece estar aquí un rato más... Tienes un magnetismo extraño. Miras, pero no miras del todo, es raro, estás como maquinando todo el rato".