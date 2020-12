Los momentos más incómodos de Broncano en 'La resistencia': Antonio Orozco, Nathalie Poza, Álex García...

Este miércoles, La resistencia volvió a vivir un momento tenso con Antonio Orozco cuando hablaron de Eva González y David Broncano bromeó mordazmente con ella: "No he hablado con ella en la vida, ni quiero". Sin embargo, aunque este es el tono del programa de Movistar+ y muchas veces son simples chistes del presentador, no es la primera vez que un invitado se queda sorprendido con sus afirmaciones.

El cantante acudió a promocionar su último disco, Aviónica, y pusieron el videoclip de una de las canciones, Entre sobras y sobras me faltas. En él, aparece la presentadora de La voz, de la cual Orozco solo tenía buenas palabras.

Pero entonces, Broncano dijo satíricamente que no la conocía ni tenía ganas de ello: "¿Te imaginas que, de pronto, la odio? Que no me la cruce. No la conozco de nada, cero veces, cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo de la que no quiero hablar". Esto provocó la cara de circunstancia de Antonio Orozco, que solo pudo decir finalmente "¡Qué cabronazo eres!".

Álex García y su doble entrevista para compensar

A finales de octubre, el actor Álex García vivió una entrevista también incómoda que incluso provocó que volvieran a invitarle para redimirse. El intérprete iba a promocionar su serie, Antidisturbios, pero entre el juego de lanzarse comentarios hirientes y la interrupción de Candela Peña, se marchó disgustado.

"Hoy viene un invitado al que el otro día se le faltó un poco al respeto... sin querer, no hicimos la entrevista que él merece", dijo dos días después David Broncano. "Por un lado estuvo gracioso, pero hubo un par de cosas que noté que él no estaba pasando un buen rato. Hemos decidido volverle a invitar para hacer una entrevista que es un homenaje".

Curiosamente, Álex García quiso alabar que el que se preocupó fue el presentador y al día siguiente le llamó para pedirle disculpas, por lo que lo consideró un bonito gesto. Sin embargo, Broncano ya aseguró que él es de "sacar un poco la navajilla en las entrevistas".

Había que compensar lo que pasó el lunes con el único e inconmensurable @alexgarcia_web#LaResistenciapic.twitter.com/Ot8U9BmCDc — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 21, 2020

Confunden a Nathalie Poza con "otra invitada más guay"

Volviendo hasta marzo, Nathalie Poza protagonizó una de las entrevistas más recordadas de La resistencia por la incomodidad que reinó todo el programa. Y es que tanto Broncano como Grison no empezaron por buen pie al decir que pensaban que la invitada "era otra más guay" bromeando con su nombre y el de la estrella internacional Natalie Portman.

"Me haces entrar cabreada", comentó la intérprete, que fue a promocionar su película Invisibles. "Siempre soy la decepción [...] Pero yo también soy más de Buenafuente y aquí estoy". Además, Poza echó en cara que, por ejemplo, a Late Motiv ha ido más veces porque ha hecho muchos proyectos que ellos no ven porque son muy jóvenes: "Creo que este es un programa para millennials y yo estoy ya muy pasada".

Nathalie Poza añadió que Invisibles no es para gente joven, por lo que no dependía de Broncano la promoción: "No quiero forzarte a hablar de algo que no te apetece [...] Tenéis un problema que no sabéis a quién invitáis. Las cosas como son". Y, aunque dijo que le parecía una "vergüenza" que el presentador no supiera nada de su película y aseguró que no iba a volver, la ganadora de un Goya a Mejor Actriz aseguró finalmente que el presentador tenía "un magnetismo extraño" y le apetecía seguir un rato más la entrevista.

Ana Fernández: "A veces no haces gracia"

Aunque fueron más bien algunos chascarillos, en esta ocasión fue una entrevistada la que le dio caña al presentador. Las protagonistas de Las chicas del cable fueron en febrero al programa, y Ana Fernández debatió con él la categoría de artistas y toreros de Hacienda: "Tú no eres ni artista ni torero".

Broncano le recriminó que las actrices y los actores siempre opinan que "los monologuistas no son artistas". "Tú ahora está de presentador, a veces haces gracia, pero a veces no", sentenció la intérprete. "Yo considero más artista a un bailarín, un pintor, la maquilladora de la serie, pero tú vienes aquí, nos sueltas cuatro tonterías y te vas para casa".

Los caramelos de droga de El Niño de Elche

En septiembre de 2019, La resistencia vivió uno de sus momentos más locos cuando el cantante El Niño de Elche llevó como regalo una bolsa de caramelos de cocaína para repartir entre el público en honor a su canción El pregón de los caramelos.

El presentador se quedó sorprendido cuando vio que el invitado había traído dulces de droga y le dijo que él era "un ultra antidroga" entre risas. "Yo estoy frontalmente en contra de las drogas, a tope en contra, lo peor", le comentó al artista, quien además sacó una petaca de alcohol.

"Estoy en contra de todo, te lo he dicho, no es broma, ¿eh? De toda la droga, totalmente en contra", continuó el presentador. "Es que luego la gente toma cocaína y os ponéis pesadísimos. Vosotros no lo sabéis y no os dais cuenta, pero dais una turra que flipas. Es infernal". Aun así, aunque parecía una reprimenda muy seria, lo cierto es que todo se trataba de una broma de Broncano al invitado.

La incomodidad de Candela Peña antes de ser colaboradora

Pero si hay una invitada que fue sincera con David Broncano, además de Nathalie Poza, esa fue Candela Peña, quien en su primera visita en junio de 2019 se quedó sorprendida con el formato. La actriz comprobó asombrada que el presentador no sabía nada de su serie, Hierro, más allá de lo que ponía en su tarjeta y, además, ni siquiera sabía cuántos Goyas había ganado y tuvo que corregirle en sus afirmaciones.

"O sea, te lo juro. Todo el mundo 'Vas a flipar con La resistencia' y es un mojón de entrevista", se sinceró. Además, la intérprete no se cortó a la hora de decir que Pablo Motos le había parecido "un brasas" cuando acudió a su programa porque solo le preguntaba por su carácter, algo que incomodó a Broncano porque él es muy fan de El hormiguero.

Curiosamente, Candela Peña le terminó gustando su entrevista en La resistencia, pues fue la que luego recomendó a Nathalie Poza que acudiera como invitada. Y, de hecho, terminó siendo colaboradora del programa, por lo que ahora es un rostro recurrente en el programa de Broncano.