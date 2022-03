Bella Hadid, arrepentida de haberse operado porque decía que era la "fea" de la familia

Hasta ahora, Bella Hadid se ha sincerado sobre multitud de aspectos de su vida: abusos de exparejas, desórdenes alimenticios y trastorno por déficit de atención con hiperactividad fruto de la presión mediática y salud mental, ya que padeció una depresión. Sabe que su posición privilegiada le permite alzar la voz para ciertos temas y que sus millones de seguidores y seguidoras (tiene más de 50 en Instagram). Por ello también es importante hablar de los errores propios, de los arrepentimientos, de la herencia familiar que ahora ya no es visible en el rostro de una de las consideradas mujeres más bellas del planeta.

El problema sobrevino por lo de siempre: la comparación de mujeres. Mientras que entre hermanos famosos no suele suceder (los Hemsworth, por ejemplo), entre las Hadid hubo incluso encuestas sobre quién era más guapa o tenía mejor cuerpo, algo que les ha sucedido desde pequeñas. Estos constantes cotejos entre Bella y Gigi Hadid llevaron a la primera a autogenerarse un concepto erróneo de sí misma y tomar la decisión de someterse a cirugía estética.

"Yo era la hermana fea. Tenía el pelo castaño. No era tan cool como Gigi, no era tan extrovertida", ha explicado en la edición norteamericana de la revista Vogue. Añade además que esta idea no la creó ella sola en su cabeza sino que era "lo que la gente realmente decía" de ella: "Desafortunadamente, cuando te dicen esas cosas tantas veces como a mí al final te lo acabas creyendo".

Eso la llevó, a los 14 años, a someterse a una rinoplastia. "Desearía haberme quedado con la nariz de mis ancestros. Creo que me hubiera gustado crecer con ella. La gente tiende a creer que me he jodido totalmente la cara por una foto mía de adolescente que circula por ahí en la que parecía hinchada. Estoy bastante segura de que nadie tiene el mismo aspecto ahora que cuando tenía 13 años, ¿verdad?", ha explicado.

Bella ha querido, eso sí, añadir que nunca más se ha vuelto a meter en un quirófano para cambiar su aspecto físico y que, a pesar de los rumores, no se ha hecho fillers faciales. "Vamos a poner fin a ese bulo. No tengo ningún problema con quien lo haga, pero no es mi estilo. Quien piense que me he levantado los ojos o como diablos se llame eso, se lo digo: ¡Utilizo cinta adhesiva para la cara! Es el truco más viejo del mundo", ha comentado.