Bella Hadid habla sobre sus relaciones más tóxicas: "Han abusado de mí por querer complacer a la gente"

Bella Hadid ha cambiado por completo su actitud en los últimos meses. Con su sonada publicación en Instagram donde compartió hasta nueve imágenes llorando, la supermodelo cada vez se ha abierto más a hablar sobre sus problemas de ansiedad y depresión.

La joven ha reflexionado en el podscast VS Voices sobre su pasado y como le ha influenciado en su negativa actitud durante toda su exitosa carrera. "Todo el reconocimiento que he tenido, ni siquiera he sido consciente de ello. Nunca he podido darme una palmadita en la espalda", ha confesado muy triste.

"Crecí rodeada de hombres, ya sea en las relaciones o en la familia o en lo que fuera, en los que me decían constantemente que mi voz era menos importante que la de ellos", ha relatado. Algo que, sin duda, le hizo sentirse infravalorada. Por eso, comenzó a buscar la aprobación de todos aquellos a su alrededor. Parejas, amigos, compañeros de trabajo... Un comportamiento que, al final, ha hecho mella en su salud mental.

"Constantemente volvía a hombres, y también a mujeres, que habían abusado de mí, y así es como me volví complaciente con todo el mundo. Empecé a no tener límites, no solo sexual, física y emocionalmente, sino que todo pasó a mi espacio de trabajo. Empecé a complacer a la gente en mi día a día", ha confesado.

"Nada tenía sentido para mí porque lo he dado todo a mi carrera a la gente a mi alrededor y las personas en mi profesión", ha continuado recordando momentos en los que, tras trabajar 14 horas, continuaba en una sesión hasta medianoche por su incapacidad de decir 'no'. También ha revelado que ha llegado a desfilar en seis shows diferentes en un día teniendo 40 de fiebre antes del COVID.

No ha mencionado directamente a su ex, el cantante de The Weeknd, aunque ha comentado que se veía incapaz de luchar por sí misma en la relación. "Estallaba si tenía que pelear o defenderme. O me quedaba en silencio y lloraba y me metía en mi interior o arremetía y me iba", ha explicado, anunciado que ha encontrado mejoría gracias a la terapia y la meditación.