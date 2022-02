La rutina de maquillaje para una piel perfecta que ha enamorado a Bella Hadid

Tras vivir rodeadas de glamour, en un trabajo que involucra tanto la moda como el maquillaje, pensaríamos que las modelos tienen un gran estilo y están al tanto de las mejores técnicas de maquillaje, pero no siempre es así. Si bien dedicarse a este mundo les ayuda a conocer muchos trucos para aplicarlos en su día a día, muchas veces las redes sociales tienen las claves para conseguir los mejores resultados fuera de las pasarelas.

Brynne Marie es una artista del maquillaje que no solo ha llamado la atención de casi un millón de personas en TikTok, también ha despertado la curiosidad de Bella Hadid. En uno de los vídeos de Brynne, la modelo enamorada del acabado de la base de la tiktoker, le pedía que le enseñara su rutina.

Tras el shock inicial por la respuesta de Hadid, la maquilladora comienza a desmenuzar su rutina para conseguir una piel radiante con el maquillaje. El primer paso, como indican muchos expertos, es preparar la piel adecuadamente. Para ello, Brynne utiliza una crema facial y un contorno de ojos con vitamina C para aportar luminosidad a la vez que hidrata su piel seca. Aunque la marca que usa ella no se comercializa en España, la línea iluminadora de OleHenriksen con vitamina C conseguirá el mismo resultado. PVP: 39,99 euros.

Después, la influencer aplica un primer que difumina los poros y aporta ese efecto blur de los filtros de belleza de TikTok e Instagram. Una parte muy importante de este look es hacer el maquillaje de ojos y cejas antes que completar el rostro, ya que de esta forma es mucho más fácil eliminar cualquier residuo que caiga a la zona de la ojera y no estropee todo el trabajo anterior.

Para la base, se decanta por productos líquidos, entre ellos la base de maquillaje Total Control Pro Drop Fundation de Nyx (16,95 €), que mezcla con el tinte de mejillas Sweet Cheeks Soft Cheek Tint (7,90 €), de la misma marca, para conseguir su subtono rosado. Lo mezcla todo y lo aplica con una esponja de maquillaje.

A continuación, procede a aplicar los productos en crema: un poco de corrector en la zona de la ojera y puntos altos del rostro, contorno en los pómulos y frente, colorete en mejillas, puente de la nariz y en el centro de la parte alta de la frente y, por último, iluminador líquido en los pómulos. El truco para que todo quede integrado es difuminarlo a toquecitos y de forma muy suave con la esponja de maquillaje.

Una vez está todo difuminado, procede a sellarlos con una fina capa de polvos sueltos de Laura Mercier. De nuevo, estos polvos no están disponibles en nuestro país, pero podemos conseguir el mismo acabado con los Pro Filt'r Mini Instant Retouch Setting Powder de Fenty Beauty. PVP: 17,99 €.

A continuación, para devolver la intensidad a los productos en crema, aplica bronceador y colorete en polvo y, para que todo permanezca intacto, aplica un setting spray. Y para conseguir ese acabado perfecto de filtro, con la esponja de maquillaje húmeda, aplica una pequeña capa de polvos sueltos en aquellos lugares que no quiere brillos ni texturas, como la frente o la zona de la ojera.

Finalmente, para devolver todo el glow a su rostro aplica iluminador en polvo en los puntos más altos de su cara. El resultado es de una piel perfecta, lisa y sin que se note todo el maquillaje.