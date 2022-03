La Covid hace estragos en el equipo de 'El hormiguero': Cristina Pardo y Juan del Val también dan positivo

El coronavirus se ha instalado en el plató de El hormiguero. Si el lunes fue Pablo Motos el que faltó su cita diaria con el programa de Antena 3, este miércoles fue el turno de Cristina Pardo y Juan del Val.

La periodista y el escritor dejaron solas en la mesa de la tertulia de actualidad a Nuria Roca y Tamara Falcó, por lo que el invitado del día, Goyo Jiménez (que presentó Aiguantulivinamérica 3, la tercera entrega de su monólogo sobre los Estados Unidos) se quedó con ellas para participar en la charla.

Pardo comentó que "gracias a las pruebas rutinarias en el trabajo no es grave, me encuentro muy bien". Mientras que Del Val añadió que "solamente tengo tomada la voz un poco".

Ambos colaboradores conectaron con el programa por videollamada, y Roca quiso que los espectadores vieran el vestuario de su marido: "Juan, por favor, levántate".

El escritor se puso de pie y mostró el pantalón de chándal que llevaba con la camisa que se veía por la cámara, pero la presentadora insistió que enseñara los pies para que mostrara las zapatillas: "Son comodísimas", explicó el escritor.

¿Pones música clásica en el coche o tienes un ‘perrete’? #GoyoEH pic.twitter.com/LiBqOuNxDc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2022

La valenciana dio paso al debate, donde el primer tema que trataron fue la guerra en Ucrania: "Tengo la sensación de que Rusia quiere ganar mucho con esta guerra y que Ucrania pierda mucho”, aseguró Pardo.

“El presidente ucraniano no puede aceptar cualquier pacto por la gente que está sufriendo y la que ha muerto”, añadió la periodista. “Soy terriblemente escéptico, lamentablemente me parece que esto no ha hecho nada más que empezar”, afirmó Del Val.

También hablaron sobre la bajada de impuestos en España: “Van a bajar porque al gobierno no le queda más remedio, al final eso se traduce en votos, en malestar de la gente”, admitió el escritor.

Goyo Jiménez y Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Roca quiso cambiar de tema y propuso un debate totalmente diferente: "¿Hay que llevarse bien con los ex?". Falcó le contestó que “cordialmente como con todo el mundo”.

“Hay que tener ciertos límites, por ejemplo, no te puedes liar con la ex de un amigo, hay que tener unos códigos”, comentó Del Val. La hija de Isabel Preysler coincidió con él: “Hay muchos peces en el mar: ¿Por qué tienes que acabar con el ex de tu mejor amiga?”.

Por último, Roca les preguntó: "¿Hay más ventajas estando en pareja o solos?". Falcó explicó que "en general, estando en pareja se está fenomenal, si estás con la pareja adecuada, pero sola también".

"La cosa es que en pareja siempre tienes que estar pactando y cediendo y sola hago lo que me da la gana”, añadió. “Intentar ser igual de feliz sola que cuando estás acompañada, es interesante intentar encontrarse bien en cualquier situación”, concluyó Pardo.