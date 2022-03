El PP pedirá "aplazar" las obras de ampliación del tranvía por el caos de tráfico en Nervión

Hace una semana que el Ayuntamiento de Sevilla comenzó las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta el centro comercial de Nervión, unos trabajos que, pese al dispositivo especial de movilidad diseñado por el Consistorio para plantear itinerarios alternativos ante los cortes de tráfico, no está evitando que, de momento, se produzcan colapsos en la zona. Una situación a la que se suman otras obras de envergadura que se están llevando a cabo en importantes arterias de la ciudad.

Por este motivo, el grupo municipal del PP va a solicitar la celebración de un Pleno extraordinario para instar al Ayuntamiento "urgentemente" a la "replanificación y reorganización" del proyecto de ampliación del tranvía o, en su caso, al "aplazamiento" de las obras hasta que finalicen las que se están llevando a cabo en la Ronda Histórica y en Torneo, lo que está provocando, afirman, un "auténtico caos de tráfico que se hace insoportable".

El candidato popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, se reunió este miércoles con vecinos y comerciantes de Nervión, y recordó que su grupo "no vio prioritaria" la ampliación del tranvía, ya que hay otras zonas con "necesidades urgentes" de movilidad, como Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca; porque ya existen cuatro líneas de Tussam con el mismo recorrido entre San Bernardo y Santa Justa (28, C1, C2 y LN); por la "eliminación de grandes bolsas de aparcamiento"; y porque, en su opinión, "no se soluciona la alineación de toda la arboleda" de San Francisco Javier.

Además, Sanz ha reclamado la creación de una oficina técnica para "reorganizar y planificar" las obras que se ejecutan en la ciudad. Y ha acusado al alcalde, Antonio Muñoz, de estar haciendo esta obra del tranvía "con muchas prisas, seguramente con la intención de inaugurarla antes de las próximas elecciones municipales, y, por ello, se ha olvidado de planificarlas y consensuarlas con antelación".

La primera fase, en verano de 2023

El Ayuntamiento, por su parte, ha lamentado la "irresponsabilidad" del PP, que "nunca se opuso al proyecto" y ahora "llama a detenerlo sin tener en cuenta el interés general". Según el Consistorio, la "ocurrencia" de los populares "pone en peligro los fondos europeos asignados y una inversión cercana a 50 millones de euros".

Igualmente, el Ayuntamiento ha defendido que el plan de tráfico "se ha trabajado durante mucho tiempo a través de la coordinación de varias áreas municipales y teniendo en cuenta las necesidades de vecinos, comerciantes, empresarios, edificios de oficinas, titulares de garajes, universidades y colegios y habilitándose itinerarios alternativos para la circulación de paso". Y ha asegurado que el proyecto ha sido presentado a medio centenar de representantes de entidades, colegios profesionales, asociaciones empresariales y colectivos.

Justo un día después de que empezaran las obras, el pasado 9 de marzo, el Ayuntamiento pidió "paciencia" a los conductores y mucha atención a la señalización, para que "vayan poco a poco estudiando las rutas alternativas", con el compromiso de que las obras "avancen lo más rápido posible". Según el Consistorio, los trabajos en San Francisco Javier se prolongarán nueve meses, y otros nueve en Luis de Morales, de forma que la primera fase de la ampliación estará concluida en el verano de 2023.

Corte total de la avenida San Francisco Javier. AYTO. SEVILLA

Qué opinan los vecinos

"Toca aguantar, no hay otra forma de salir de este atolladero", asegura a 20minutos Luis Carrero, de la asociación de vecinos Nervión Unida. "Se forman embotellamientos, la gente se desespera" y la situación "es aún peor con la lluvia". En todo caso, el representante vecinal supone que "los primeros días será peor" y que más adelante "la gente se acostumbrará, buscará vías alternativas y tendrá más paciencia". Para saber si la obra merecerá la pena, Carrero prefiere ser prudente: "Creo que la extensión del Metrocentro favorecerá un poco que se use más el transporte público en la zona, pero eso no lo sabremos hasta que no lo tengamos a la vista".

Los problemas de tráfico de estos días se están extiendo un poco más allá de la ‘zona cero’. Así lo afirma a este medio un vecino de Diego Martínez Barrios. "La primera semana fue un caos completo, porque el cierre de San Francisco Javier colapsó la Glorieta de los Ingenieros Industriales y eso afectó a todo el entorno del Plantinar y de Viapol. No se podía más de pitidos". Y añade: "La lluvia ha vuelto a traer algo de colapso, pero, en general, el tráfico es más fluido, la gente ya debe conocer los desvíos proporcionados por el Ayuntamiento".