Americana Film Fest, una ventana abierta en Barcelona al mejor cine 'indie' norteamericano

El Americana Film Fest inauguró el pasado martes 15 de marzo su novena edición con la proyección en la sala Phenomena de Barcelona de 'La aspirante', de Lauren Hadaway, cinta ganadora de tres premios en el Festival de Tribeca y nominada a cinco categorías a los Independent Spririt Awards.

Con esta historia de una obsesión en la línea de 'Cisne Negro' y 'Wiplash' (Hadaway fue la montadora de sonido) arrancó un festival que proyectará una treintena de largometrajes y 15 cortos entre los cines Girona y Zumzeig, también en Filmin, y que volverá a Madrid (del 24 al 27 de marzo).

El certamen dedica una retrospectiva al director Tim Sutton ('Funny Face', 'The Last Son'), y proyectará filmes como 'Jockey', de Clint Bentley; 'Zola', de Janicza Bravo; iy 'Mass', de Fran Kranz.

El festival arrancó con la proyección, en el cine Phenomena, de la premiere española de 'La aspirante' (The Novice), una de las películas indias del año, ganadora de tres premios en Tribeca y con cinco nominaciones a los Independent Spirit Awards.

🇺🇸 Del 15 al 27 de marzo, disfruta del mejor cine indie en #Americana2022. Riley Keough, Machine Gun Kelly, Jason Isaacs, Zazie Beetz, Michael C. Hall y muchos más te esperan en @Cinemes_Girona, @ZumzeigCinema, @cbamadrid y en @Filmin.



🎟️Info y entradas: https://t.co/nKXqxUE2ko pic.twitter.com/vWakPvt6gh — Americana Film Fest (@Americana_FF) March 16, 2022

Se trata del debut en la dirección de Lauren Hadaway, montadora de sonido de películas com 'Whiplash', con Isabelle Fuhrman (La huérfana) como protagonista, y presenta un potente retrato psicológico sobre la obsesión por ganar en el mundo del deporte.

Los seis días de cine independiente norteamericano se cerrarán con otra ópera prima que tiene a Spike Jonze, director de 'Her', entre sus productores: 'Nine Days', de Edson Oda, ganadora del premio a Mejor Guión en el Festival de Sundance, y que fabula sobre el destino de las almas, mezclando elementos metafísicos y filosóficos.

Retrospectiva de Tim Sutton

El homenaje retrospectivo que el festival dedica a nombres relevantes del cine independiente norteamericano pone el foco en esta edición en la figura de Tim Sutton. Con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya, el Americana Film Fest programará la práctica totalidad de las películas de Sutton.

En la retrospectiva, se podrán ver títulos como 'Pavilion' (2012), su debut, 'Memphis' (2013), 'Dark Night' (2016), 'Donnybrook' (2018), 'Funny Face' (2020) o 'The Last Son' (2021), western insólito que protagonizan Sam Worthington, Heather Graham y el rapero Machine Gun Kelly.

Cartel de la película canadiense 'El ruido de los motores'. AMERICANA FILM FEST

La visita de Tim Sutton al Americana no será la única. Visitarán el festival Noah Dixon, codirector (con Ori Segev) de 'Poser', y el canadiense Philippe Grégoire, director de 'El ruido de los motores', que pasó por el Festival de San Sebastián.

Dos documentales

Dentro de las citas ineludibles del festival de este año destacan dos documentales que forman un programa doble que complementa 'Kids' (1995), de Larry Clark. Por una parte, 'We Were Once Kids', de Eddie Martin, y, por otra, 'All the Streets are Silent', un documental firmado por Jeremy Elkin.

Documental 'Tchoupitoulas' (2012) de Bill Ross IV y Turner Ross. AMERICANA FILM FEST

El Americana Film Fest propone otra sesión doble con la sección 'The lost sessions: Pel·lícules introbables'. Se proyectarán 'Tchoupitoulas' (2012), de Bill Ross IV y Turner Ross, directores de 'Bloody Nose Empty Pockets'. Se recuperará 'Chameleon Street', dirigida por Wendell B. Harris Jr.