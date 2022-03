Subida de precios en Inditex: la empresa afirma que se debe a la inflación, que ascenderá al 2% y que será "selectiva"

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, apuntó este miércoles que los precios subirán de media un 2% en España por la inflación y que serán subidas “selectivas” y no “masivas”.

En la rueda de prensa para exponer los resultados anuales de la compañía de 2021, ejercicio en el que ganó 3.243 millones de euros, un 193% más que en 2020, García Maceiras fue preguntado por una subida de los precios ante el repunte de la inflación.

Respondió que “habrá que ver la evolución” y que es “hacer conjeturas que no tienen mucho sentido”. Sí que señaló que no pretenden “alterar” el modelo de negocio de “alta calidad y precio razonable” y los incrementos que se produzcan “para siguientes campañas dependerán de la situación y serán, en todo caso, selectivas, no contemplamos subidas masivas”. Destacó que buscarán así proteger los márgenes de la compañía y que la política “ha sido de estabilidad de precios y es una política que mantenemos”.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, reconoció que “evidentemente hay tensiones inflacionistas” y la compañía quiere “proteger los márgenes y al mismo tiempo ser muy selectivo, muy moderado y con mucha prudencia hacer los ajustes que sean necesarios”.

Respecto a la subida de los salarios de los empleados en este contexto, comentó que aspiran a un modelo de “empleo estable, continuado y con unas retribuciones atractivas, que dependerán de “los formatos y las distintas funciones”. “Vamos a seguir apoyando a nuestros equipos y ofrecerles una propuesta atractiva”, afirmó el consejero delegado. Por otra parte, prevén que a lo largo de este año no haya cambios en cuanto al volumen de espacio comercial, pero sí que habrá nuevas aperturas, ampliaciones y reformas.

En esta línea, Isla destacó que “vemos muchísimo potencial de crecimiento en el mercado americano”, que en 2021 se convirtió en el segundo en ventas. “El mercado americano ha tenido una evolución muy favorable y nuestra previsión es que va a seguir siéndolo”, añadió.

El consejero delegado concretó que en Estados Unidos poseen 100 tiendas que “todavía tienen potencial de crecimiento por sí mismas” y no prevén una “expansión espectacular”, ni “duplicar o triplicar” las aperturas, sino “seguir explorando las tiendas que tenemos”. Repasó que Inditex tiene una apuesta por “mejorar” ubicaciones y con tiendas cada vez más grandes. “Apostamos por crecimiento orgánico”, agregó.

Por otra parte, respecto al impacto de la guerra en Ucrania iniciada por Rusia, García Maceiras destacó que las 502 tiendas cerradas en Rusia no son propiedad de Inditex, sino que son alquiladas, y el impacto financiero "no era significativo". Explicó que se ha puesto en marcha un "plan especial de apoyo" a la plantilla y que el objetivo es reanudar las operaciones "en cuanto las circunstancias lo permitan". "Según vaya avanzando la situación iremos tomando decisiones", agregó. Isla añadió que del crecimiento del 33% de las ventas del grupo del 1 de febrero al 13 de marzo de este año, cinco puntos proceden de Rusia y Ucrania.