El robo de un maletín nuclear Troxler en Madrid: ¿qué contiene? ¿es peligroso?

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó este martes del robo de un equipo de medición de densidad. En concreto de un aparato que contiene fuentes radiactivas de categoría cuatro. He ahí el problema. Los ladrones habían manipulado la cerradura de la furgoneta donde se transportaba el aparato.

El equipo robado es un clásico en la construcción. En el inicio de cualquier obra, se utiliza para medir la densidad y humedad en suelos. Es de la firma norteamericana Troxler y lleva ya años en el mercado (no es el último modelo). Responde al nombre técnico de Modelo 3411B N1 de serie 18190. Contiene dos fuentes radiactivas, una de cesio-137 de 0,3 GBq y otra de americio-241/berilio de 1,48 GBq de actividad nominal máxima.

La descripción del equipo y la maleta que lo contiene es la siguiente, según ha detallado el CSN: equipo de medida de densidad y humedad en suelos de la firma Troxler; forma de caja y color amarillo; con asa metálica en la parte superior; lleva pantalla de cristal con un teclado numérico y un tubo metálico (que aloja una de las fuentes radiactivas).

. CSN

Pero el riesgo es bajo. De hecho, el CSN ha aclarado que es "improbable que sea peligroso para las personas", siempre que no se abra o destruya dejando las fuentes sin sus protecciones. Y es que la fuente radiactiva está encapsulada en un material absorbente de radiaciones, por lo que no presentan riesgos si no se manipulan.

Riesgo improbable

Para medir la peligrosidad de este tipo de incidentes existen dos escalas, la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) y la del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Según la primera, el robo de Humanes es de nivel 1 en una escala que va de 0 a 7. En la otra, la del Organismo Internacional de la Energía Atómica que va del 5 al 1, el equipo contiene fuentes radiactividad de categoría 4 ('Improbable que sea peligrosa para las personas').

Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos. INES

Robos recientes de maletines radiactivos

Sucesos de parecida importancia, es decir, la mínima en la escala, tuvieron lugar el año pasado. El primero, en mayo, en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. El suceso fue informado por el operador de la central cuando, tras la colocación de un descargo para efectuar la intervención planificada del sello de una bomba de extracción de calor residual, se identificó un "error" en la definición del descargo, lo que originó la inoperabilidad simultánea de la bomba de refrigeración de la piscina de combustible gastado.

La fuente radiactiva está encapsulada en material absorbente de radiación, por lo que no presenta riesgos si no se manipula

La "anomalía" de nivel 1 no tuvo impacto alguno en los miembros del público ni en los trabajadores y tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente, según dijo el CSN, que entonces lo clasificó en su nivel más bajo.

Ya en diciembre hubo otro episodio, pero de carácter no radiactivo; ni anomalía siquiera. Un inspector del Consejo de Seguridad Nuclear denunció ante los Mossos d'Esquadra el robo de una mochila que dejó en su coche con un ordenador con documentación confidencial sobre la central de Vandellós II y contactos de responsables políticos.

En 2019 hubo otro robo y de un aparato similar al equipo para la medida de densidad y humedad del terreno que ahora se busca. Ocurrió en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra, donde se encontraba el vehículo en el que se transportaba.

Cesio y americio

El cesio (Cs) es el elemento químico con número atómico 55. Se utiliza en celdas fotoeléctricas, instrumentos espectrográficos, bulbos de radio, lámparas de señales infrarrojas, aparatos ópticos y de detección (como el de ahora). Compuestos de cesio se usan también en la producción de vidrio y cerámica.

El americio (Am) es un elemento químico artificial de número atómico 95. Todos sus isótopos son radiactivos y no existen en la naturaleza. Se han sido descritos 19 radioisótopos del americio y uno de ellos es el 241/berilio que presenta el equipo robado en Humanes. El 241Am se utiliza como fuente de rayos gamma para hacer radiografías. Como emisor de neutrones se puede usar en cohetes de propulsión nuclear.

De fabricante norteamericano

Troxler Electronic Laboratories es una firma estadounidense especializada en la fabricación de equipos de alta precisión para medición y control en la construcción y obra civil. Desde su fundación en 1958 ha desarrollado más de 100 patentes para una serie de equipos actualmente usados en la industria de la construcción.

Sin embargo, Trolex es conocida como fabricante de equipos radiactivos para las mediciones de humedad y densidad. También elabora compactadoras, hornos de ignición por infrarrojos y diverso equipo de laboratorio.