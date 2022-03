La 1 emitió una nueva entrega de Maestros de la costura este martes 15 de marzo. El programa fue el último para Jesús como concursante, pues fue expulsado por los jueces al final de la gala. La despedida del aprendiz llegó tras una prueba que consistió en reinventar unas prendas, un proceso llamado upcycling, muy recurrente en el formato.

La prueba de eliminación retó a todos los aprendices, a excepción de Lluis y Caterina, por la mala valoración que obtuvieron como conjunto en la prueba grupal. Sin embargo, el cordobés puede presumir de haber tenido una despedida agridulce.

Y es que, en el mismo programa, tuvo la oportunidad de hacer un traje drag, siendo él un gran aficionado a ese ostentoso mundo. "Haré una falda con tul para darle volumen al cuerpo y darle también un toque de color", explicaba con ilusión. Pese a esto, la suya fue una de las propuestas peor valoradas.

"No termina de lucirse. Ni siquiera tiene la gracia de que la pluma y tul sean del mismo color", valoró Palomo Spain. Ante esto, Jesús se rompió y reconoció que no estaba dando lo mejor de sí mismo. La cosa no mejoró mucho, y terminó siendo él el elegido para abandonar el talent en la prueba de expulsión, engrosando la lista de los anteriores expulsados: Laura, Margarita y Anthony.

La decisión estuvo entre Borja, Isabel y Jesús, pero fue este último quien, entre lágrimas, se vio obligado a colgar el delantal. "Me llevo unos compañeros fabulosos que me han hecho crecer como persona y madurar. También quiero darles las gracias a los jueces, por sus palabras. Me voy triste, pero aquí, al igual que nos caemos, nos levantamos", dijo el profesor antes de marcharse defititivamente... o hasta que haya repesca, como es habitual en el formato de Shine Iberia.