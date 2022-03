Acusan al Ministerio para la Transición Ecológica de priorizar a las especies animales sobre las personas

El Instituto de Política Social (IPSE) ha solicitado que se abra una "investigación exhaustiva" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) al considerar que "no hay profesionalidad para afrontar el Reto Demográfico y que solo se centran en pelearse con otros Ministerios o entidades públicas por ver quien hace los informes sobre las “Especies silvestres”".

El IPSE ha recalcado este martes en un comunicado que el MITECO "no solo abandona a los ganaderos y prioriza antes a los lobos, sino que además no centra su línea de trabajo en promocionar soluciones ante el Reto demográfico sino que solo se centra en la protección a los animales y especies en peligro de extinción, cuando para este Instituto, lo primero es prevenir la extinción de las personas".

Solicitan "un informe detallado sobre el trabajo" que se está realizando

IPSE se suma a la petición de varias entidades que "ya pidieron que se hiciese un informe detallado sobre el trabajo que está realizando verdaderamente este Ministerio" y acusan a los responsables de “tapar” su falta de profesionalidad con “campañas” de protección a las especies en vez de a las personas y ganaderos.

Desde la entidad argumentan que "faltan más de 270.000 nacimientos para completar la tasa de regeneración poblacional en nuestro país, sin embargo, no hay medidas presentadas por este Ministerio para afrontar este problema".

El Instituto comunica que "exigirá una reunión con los diferentes responsables de MITECO para pedirles que de una vez por todas pongan en sus prioridades a las especies más desprotegidas, las personas".

Argumentan que el Ministerio "está en constantes guerras con Seprona"

Para Teresa Gutiérrez, responsable del área internacional de IPSE, no hay confianza hacia este Ministerio, argumenta que falta profesionalidad y rigor. “No confío para nada en un Ministerio que no solo no hace propuestas para solventar el serio problema demográfico que tenemos en España, sino que además está en constantes guerras con Seprona y otros tantos entes y que ha declarado la guerra a los ganaderos a los que deja desprotegidos completamente” señala.

Por su parte, el presidente de la entidad, Pablo Hertfelder García-Conde, ha añadido que un Ministerio que no se compromete con las personas antes que con los animales, es un Ministerio que no sirve.

“Estoy convencido de que los responsables de MITECO saben perfectamente que la situación demográfica en España es catastrófica, hacen falta más de 270.000 nacimientos, lo que implica que en el año 2050 estaremos abocados a la quiebra del estado de bienestar y habrá más viejos que jóvenes en España, de no haber un compromiso claro y una verdadera política con medidas claras y concisas. Así mismo es vergonzoso que se deje en la estacada a los ganaderos que piden que se les proteja de una vez por todas, cosa que MITECO, no hace” ha incidido Hertfelder.