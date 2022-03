A raíz de un vídeo en Sálvame Lemon Tea en el que se especulaba sobre el tren de vida de Makoke, y cómo podía tener tanto dinero para poder afrontarlo, la expareja de Kiko Matamoros le ha pedido explicaciones a Terelu Campos y le echó en cara que creía que eran amigas.

La hija de María Teresa le explicó este fin de semana en Viva la vida que ella la consideraba más "una conocida" que una buena amiga. Y este lunes ha querido explicar sus palabras en Sálvame: "Makoke siempre ha dicho que ella y yo nunca hemos sido íntimas amigas, y es verdad. Nunca lo hemos sido. Nos hemos respetado, nos hemos tenido cariño... pero pasa el tiempo y la vida va cambiando".

"Tiene una vida diferente a la mía", ha opinado la presentadora. "Yo sigo haciendo la misma vida. Estoy soltera desde hace 7 años. Solo se ha puesto sobre la mesa que ella vive muy bien", ha dicho en referencia al polémico montaje que preparó Sálvame sobre la madre de Anita Matamoros.

"Pero yo siempre digo lo que pienso y lo que opino. Nadie me tiene que decir lo que tengo que decir", ha reclamado. "Una cosa es que yo respete un contenido del programa, lo comparta o no, y otra cosa es que yo opine lo que me dé la gana".