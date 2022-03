El desgarrador testimonio de Mª Teresa Campos: "Soy mayor, no tonta"

Este sábado 12 de marzo, Telecinco emitió Mi casa es la tuya, tal y como había anunciado. El programa tuvo a las Campos como protagonistas y sirvió de escenario para que la matriarca del clan, Mª Teresa, pidiera, como tantas otras veces, un trabajo en televisión.

Y no lo hizo solo ella, sino que sus hijas reconocieron que estaban "pico y pala" a ver si lo conseguían. Así, Terelu Campos y Carmen Borrego opinaron que su madre tenía un poblema que comparte mucha gente de su generación: no tener hobbies ni aficiones, pues siempre se había dedicado a trabajar y es precisamente en el ámbito profesional donde más disfruta.

Sin embargo, en el panorama mediático se habría denostado la imagen de Mª Teresa, según apuntó Terelu, a raíz de volverla protagonista del papel cuché. "Ella sigue siendo respetada, pero... cuando diga esto se va a liar pero, como diría Mila Ximénez, 'me la pela'. Se han permitido meterla en un saco al que no ha pertenecido nunca. Y ella eso no lo ha digerido. Para ella es impensable que en un programa del corazón hablaran de ella con desprecio", lamentó la presentadora, visiblemente dolida.

Además, reconoció que no veía bien a su madre emocionalmente. "La veo muy bajita anímicamente. Su satisfacción ha sido el trabajo, su diversión, su esfuerzo... se resiste a disfrutar, no sabe si no tienen el trabajo. Es una lucha. Ella necesitaría aunque fueran 10 minutos en un programa para decir 'me siento útil', estoy segura de que simplemente eso ayudaría", compartió.

Más tarde, en una comida con todo el clan a excepción del hijo de Carmen Borrego, fue la propia Mª Teresa la que trasladó ese mensaje, diciendo que, pese a su edad, tenía la suerte de no tener ninguna enfermedad, por lo que se veía totalmente apta para trabajar como comunicadora, aunque no necesariamente dirigiendo un programa entero. "Soy mayor, no tonta", dijo.

“Yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta”. María Teresa Campos sobre su deseo de volver a la televisión. #MiCasaLasCampos pic.twitter.com/pR5e8pQWDY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 12, 2022

"Durante año y medio estuvo entretenida con el canal de YouTube. A mi madre le pones una cámara delante y cambia. Es su vida. Mi madre ha sido una persona que ha estado desde los 15 años trabajando y es feliz haciendo cosas. A mí me gusta ver a mi madre feliz. Si puede hacer pequeñas cosas no voy a tirar la toalla", aseveró Borrego.