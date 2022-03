Entrevista | Jaime Cantizano: "No me quiero morir en el escenario, ni estar trabajando con ochenta años"

Jaime Cantizano, 22 de julio de 1973, Jerez de la Frontera. Jaime Cantizano dice que se siente mayor y un poco invisible, pero la realidad es que desde los tiempos en los que presentaba “Dónde estás corazón”, hace ya diez años, no ha cambiado tanto, sigue siendo guapo a rabiar, sin canas, en forma y luciendo sonrisa. Eso es por fuera, porque por dentro, sí han cambiado cosas, sobre todo su actitud ante la vida y el trabajo “yo no me quiero morir en el escenario, ni estar trabajando con ochenta años, ni incluso con 70”. Sus prioridades cambiaron y hoy busca otras cosas.

Hoy, Cantizano, presenta el magazine de radio “Por fin no es lunes” en Onda Cero los fines de semana y, aunque no ha abandonado la tele, porque también presenta el concurso “Atrápame si puedes” en Telemadrid o colabora con “Espejo Público”, encuentra en la radio esa intimidad y ese oasis que buscaba “en la radio te conocen mucho mejor que en la televisión”. Aunque le siguen preguntando si volvería a un programa como el que le catapultó, él no lo echa de menos “yo no soy nostálgico, nostalgia cero, hay mucho nostálgico que quiere dar un paso atrás y hoy en día, no hay que dar un paso atrás en ningún sentido, empezando por los derechos civiles”.

Creció en el barrio de la Granja de Jerez y desde muy joven comenzó a trabajar como comunicador, y a pesar de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, asegura “yo nunca he pretendido ser ejemplo de nada, ni como comunicador, ni por mi condición sexual, ni como ciudadano”. Gay, feminista y padre soltero, siempre ha vivido con normalidad su condición sexual, pero la paternidad sí le ha cambiado, “yo mismo me he sorprendido ante la entrega absoluta que haces siendo padre o madre”.

En eso está hoy, en consolidar su etapa como comunicador en la radio, en gestionar la ansiedad, que arrastra desde siempre, y en ser feliz desde la soledad y la tranquilidad “llevo 7 años soltero y creo que me he acostumbrado a la soltería y no sé si es bueno o malo”. Pero lo dice desde la calma, y eso, es que es bueno.